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Сегодня, 06:29

Инсайдер Романо: Мбаппе никогда не рассматривал другие варианты, кроме «Реала»

Руслан Минаев
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе никогда не вел переговоров с английскими клубами за последние два года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Также 25-летний француз прошлым летом отклонил предложение из Саудовской Аравии с зарплатой 200 миллионов евро за сезон.

«Причина — он хотел перейти только в «Реал» и не расстраивать президента клуба Флорентино Переса еще раз после июня 2022-го», — написал Романо в соцсети X.

Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» в пятницу, 10 мая. Форвард покинет команду на правах свободного агента.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 43 гола и сделал 10 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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