Модрич готов к роли запасного и может продлить контракт с «Реалом» до 2025 года
Полузащитник «Реала» Лука Модрич планирует продлить контракт с мадридским клубом, заканчивающийся летом. Об этом сообщает AS.
По информации издания, месяц назад 38-летний хорват хотел покинуть команду, поскольку был недоволен количеством игрового времение, которое получает в «Реале». Однако участие в важных матчах Лиги чемпионов изменило его решение. Полузащитник теперь не против выходить на поле со скамейки запасных.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти также хочет сохранить Модрича в команде. Планируется, что новое соглашение булет рассчитано до 2025 года.
В нынешнем сезоне хорват принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забив два мяча и отдав восемь голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 8 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|35
|28
|6
|1
|78-22
|90
|
2
|Жирона
|35
|23
|6
|6
|75-44
|75
|
3
|Барселона
|34
|22
|7
|5
|70-43
|73
|
4
|Атлетико
|34
|21
|4
|9
|63-39
|67
|
5
|Атлетик
|35
|17
|11
|7
|57-35
|62
|
6
|Р. Сосьедад
|34
|14
|12
|8
|48-35
|54
|
7
|Бетис
|34
|13
|13
|8
|43-39
|52
|
8
|Вильярреал
|35
|13
|9
|13
|59-60
|48
|
9
|Валенсия
|34
|13
|8
|13
|37-39
|47
|
10
|Хетафе
|34
|10
|13
|11
|41-47
|43
|
11
|Алавес
|35
|11
|9
|15
|34-40
|42
|
12
|Севилья
|35
|10
|11
|14
|47-49
|41
|
13
|Осасуна
|35
|11
|7
|17
|39-53
|40
|
14
|Лас-Пальмас
|35
|10
|7
|18
|30-44
|37
|
15
|Мальорка
|35
|7
|14
|14
|28-40
|35
|
16
|Сельта
|34
|8
|10
|16
|40-52
|34
|
17
|Р. Вальекано
|34
|7
|13
|14
|27-43
|34
|
18
|Кадис
|34
|4
|14
|16
|23-49
|26
|
19
|Гранада
|35
|4
|9
|22
|36-68
|21
|
20
|Альмерия
|34
|2
|11
|21
|33-67
|17
|10.05
|22:00
|
Алавес – Жирона
|2 : 2
|11.05
|15:00
|
Мальорка – Лас-Пальмас
|1 : 0
|11.05
|17:15
|
Вильярреал – Севилья
|3 : 2
|11.05
|19:30
|
Гранада – Реал
|0 : 4
|11.05
|22:00
|
Атлетик – Осасуна
|2 : 2
|12.05
|15:00
|
Кадис – Хетафе
|- : -
|12.05
|17:15
|
Атлетико – Сельта
|- : -
|12.05
|19:30
|
Валенсия – Р. Вальекано
|- : -
|12.05
|22:00
|
Бетис – Альмерия
|- : -
|13.05
|22:00
|
Барселона – Р. Сосьедад
|- : -
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|20
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|19
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|18
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|13
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|10
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|26
|2
|3
|
|
Санти Комесанья
Вильярреал
|24
|1
|6