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Сегодня, 11:06

Модрич готов к роли запасного и может продлить контракт с «Реалом» до 2025 года

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Полузащитник «Реала» Лука Модрич планирует продлить контракт с мадридским клубом, заканчивающийся летом. Об этом сообщает AS.

По информации издания, месяц назад 38-летний хорват хотел покинуть команду, поскольку был недоволен количеством игрового времение, которое получает в «Реале». Однако участие в важных матчах Лиги чемпионов изменило его решение. Полузащитник теперь не против выходить на поле со скамейки запасных.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти также хочет сохранить Модрича в команде. Планируется, что новое соглашение булет рассчитано до 2025 года.

В нынешнем сезоне хорват принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забив два мяча и отдав восемь голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

Источник: AS
Лука Модрич
Футбол
ФК Реал
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 35 28 6 1 78-22 90
2
 Жирона 35 23 6 6 75-44 75
3
 Барселона 34 22 7 5 70-43 73
4
 Атлетико 34 21 4 9 63-39 67
5
 Атлетик 35 17 11 7 57-35 62
6
 Р. Сосьедад 34 14 12 8 48-35 54
7
 Бетис 34 13 13 8 43-39 52
8
 Вильярреал 35 13 9 13 59-60 48
9
 Валенсия 34 13 8 13 37-39 47
10
 Хетафе 34 10 13 11 41-47 43
11
 Алавес 35 11 9 15 34-40 42
12
 Севилья 35 10 11 14 47-49 41
13
 Осасуна 35 11 7 17 39-53 40
14
 Лас-Пальмас 35 10 7 18 30-44 37
15
 Мальорка 35 7 14 14 28-40 35
16
 Сельта 34 8 10 16 40-52 34
17
 Р. Вальекано 34 7 13 14 27-43 34
18
 Кадис 34 4 14 16 23-49 26
19
 Гранада 35 4 9 22 36-68 21
20
 Альмерия 34 2 11 21 33-67 17
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10.05 22:00
Алавес – Жирона
 2 : 2
11.05 15:00
Мальорка – Лас-Пальмас
 1 : 0
11.05 17:15
Вильярреал – Севилья
 3 : 2
11.05 19:30
Гранада – Реал
 0 : 4
11.05 22:00
Атлетик – Осасуна
 2 : 2
12.05 15:00
Кадис – Хетафе
 - : -
12.05 17:15
Атлетико – Сельта
 - : -
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Валенсия – Р. Вальекано
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