«Барселона» может подписать Хави Симонса

Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс, арендованный «Лейпцигом», может продолжить карьеру в Испании, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 21-летнего голландца претендует «Барселона». Каталонский клуб намерен купить игрока летом.

В текущем сезоне Симонс провел 42 матча, в которых забил 9 голов и сделал 15 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.