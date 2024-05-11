«Атлетик» в концовке ушел от поражения в матче с «Осасуной»
«Атлетик» из Бильбао на своем поле сыграл вничью с «Осасуной» в матче 35-го тура испанской ла лиги — 2:2.
За гостей забили Рауль Гарсии (40-я минута) и Рубен Гарсия (48-я). За хозяев на 58-й минуте отличился Иньяки Уильямс. Ничью «Атлетику» на 90+6-й минуте принес гол Асьера Вильялибре.
«Осасуна» (40 очков) прервала серию из 4-х поражений подряд и занимает 13-е место в ла лиге. «Атлетик» (62) остается пятым в турнирной таблице.
Источник: Таблица ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|35
|28
|6
|1
|78-22
|90
|
2
|Жирона
|35
|23
|6
|6
|75-44
|75
|
3
|Барселона
|34
|22
|7
|5
|70-43
|73
|
4
|Атлетико
|34
|21
|4
|9
|63-39
|67
|
5
|Атлетик
|35
|17
|11
|7
|57-35
|62
|
6
|Р. Сосьедад
|34
|14
|12
|8
|48-35
|54
|
7
|Бетис
|34
|13
|13
|8
|43-39
|52
|
8
|Вильярреал
|35
|13
|9
|13
|59-60
|48
|
9
|Валенсия
|34
|13
|8
|13
|37-39
|47
|
10
|Хетафе
|34
|10
|13
|11
|41-47
|43
|
11
|Алавес
|35
|11
|9
|15
|34-40
|42
|
12
|Севилья
|35
|10
|11
|14
|47-49
|41
|
13
|Осасуна
|35
|11
|7
|17
|39-53
|40
|
14
|Лас-Пальмас
|35
|10
|7
|18
|30-44
|37
|
15
|Мальорка
|35
|7
|14
|14
|28-40
|35
|
16
|Сельта
|34
|8
|10
|16
|40-52
|34
|
17
|Р. Вальекано
|34
|7
|13
|14
|27-43
|34
|
18
|Кадис
|34
|4
|14
|16
|23-49
|26
|
19
|Гранада
|35
|4
|9
|22
|36-68
|21
|
20
|Альмерия
|34
|2
|11
|21
|33-67
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
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9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.05
|22:00
|
Алавес – Жирона
|2 : 2
|11.05
|15:00
|
Мальорка – Лас-Пальмас
|1 : 0
|11.05
|17:15
|
Вильярреал – Севилья
|3 : 2
|11.05
|19:30
|
Гранада – Реал
|0 : 4
|11.05
|22:00
|
Атлетик – Осасуна
|2 : 2
|12.05
|15:00
|
Кадис – Хетафе
|- : -
|12.05
|17:15
|
Атлетико – Сельта
|- : -
|12.05
|19:30
|
Валенсия – Р. Вальекано
|- : -
|12.05
|22:00
|
Бетис – Альмерия
|- : -
|13.05
|22:00
|
Барселона – Р. Сосьедад
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|20
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|19
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|18
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|13
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|10
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|26
|2
|3
|
|
Санти Комесанья
Вильярреал
|24
|1
|6
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