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11 мая, 23:59

«Атлетик» в концовке ушел от поражения в матче с «Осасуной»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Атлетик» из Бильбао на своем поле сыграл вничью с «Осасуной» в матче 35-го тура испанской ла лиги — 2:2.

За гостей забили Рауль Гарсии (40-я минута) и Рубен Гарсия (48-я). За хозяев на 58-й минуте отличился Иньяки Уильямс. Ничью «Атлетику» на 90+6-й минуте принес гол Асьера Вильялибре.

«Осасуна» (40 очков) прервала серию из 4-х поражений подряд и занимает 13-е место в ла лиге. «Атлетик» (62) остается пятым в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 35-й тур
11 мая, 22:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
2:2
Осасуна

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Осасуна
1
0
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Неделя

«Реал» повторил клубный рекорд по сухим матчам за сезон в ла лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 35 28 6 1 78-22 90
2
 Жирона 35 23 6 6 75-44 75
3
 Барселона 34 22 7 5 70-43 73
4
 Атлетико 34 21 4 9 63-39 67
5
 Атлетик 35 17 11 7 57-35 62
6
 Р. Сосьедад 34 14 12 8 48-35 54
7
 Бетис 34 13 13 8 43-39 52
8
 Вильярреал 35 13 9 13 59-60 48
9
 Валенсия 34 13 8 13 37-39 47
10
 Хетафе 34 10 13 11 41-47 43
11
 Алавес 35 11 9 15 34-40 42
12
 Севилья 35 10 11 14 47-49 41
13
 Осасуна 35 11 7 17 39-53 40
14
 Лас-Пальмас 35 10 7 18 30-44 37
15
 Мальорка 35 7 14 14 28-40 35
16
 Сельта 34 8 10 16 40-52 34
17
 Р. Вальекано 34 7 13 14 27-43 34
18
 Кадис 34 4 14 16 23-49 26
19
 Гранада 35 4 9 22 36-68 21
20
 Альмерия 34 2 11 21 33-67 17
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10.05 22:00
Алавес – Жирона
 2 : 2
11.05 15:00
Мальорка – Лас-Пальмас
 1 : 0
11.05 17:15
Вильярреал – Севилья
 3 : 2
11.05 19:30
Гранада – Реал
 0 : 4
11.05 22:00
Атлетик – Осасуна
 2 : 2
12.05 15:00
Кадис – Хетафе
 - : -
12.05 17:15
Атлетико – Сельта
 - : -
12.05 19:30
Валенсия – Р. Вальекано
 - : -
12.05 22:00
Бетис – Альмерия
 - : -
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Барселона – Р. Сосьедад
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Жирона

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Вильярреал

 19
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Джуд Беллингем

Реал

 18
П
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Алекс Баэна

Вильярреал

 13
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Нико Уильямс

Атлетик

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Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
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Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
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Реал

 26 2 3
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Санти Комесанья

Вильярреал

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