«Атлетик» в концовке ушел от поражения в матче с «Осасуной»

«Атлетик» из Бильбао на своем поле сыграл вничью с «Осасуной» в матче 35-го тура испанской ла лиги — 2:2.

За гостей забили Рауль Гарсии (40-я минута) и Рубен Гарсия (48-я). За хозяев на 58-й минуте отличился Иньяки Уильямс. Ничью «Атлетику» на 90+6-й минуте принес гол Асьера Вильялибре.

«Осасуна» (40 очков) прервала серию из 4-х поражений подряд и занимает 13-е место в ла лиге. «Атлетик» (62) остается пятым в турнирной таблице.