«Реалу» вручили чемпионский кубок ла лиги

«Реалу» вручили чемпионский кубок за победу в чемпионате Испании-2023/24. Церемония награждения состоялась на клубной базе в пригороде Мадрида.

На данный момент, игроки и тренерский штаб «сливочных» празднуют чемпионство вместе с болельщиками у фонтана «Сибелес» в столице.

В субботу, 4 мая, «Барселона» проиграла «Жироне» в матче 34-го тура ла лиги (2:4) и лишилась шансов обойти «Реал» в турнирной таблице. Таким образом мадридский клуб досрочно стал чемпионом страны.

«Реал» выиграл примеру в 36-й раз в истории. У «Барсы» — 27 титулов, у «Атлетико» — 11.