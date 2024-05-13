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Сегодня, 09:58

Романо: «Реал» заинтересован в Александер-Арнольде, переговоров с «Ливерпулем» еще не было

Руслан Минаев
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«Реал» проявляет интерес к защитнику «Ливерпуля» Тренту Александеру-Арнольду, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, в 25-летнем британце мадридский клуб видит замену 32-летнему защитнику Дани Карвахалю. Отмечается, что между клубами еще не было переговоров.

Алексадер-Арнольд в этом сезоне провел за «Ливерпуль» 35 матчей, забил 3 гола и сделал 9 результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом 2025 года.

ФК Ливерпуль
ФК Реал
Трент Александр-Арнолд
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