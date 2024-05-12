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Флориан Виртц будет главной трансферной целью «Реала» летом 2025 года

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Мадридский «Реал» начал работу над трансфером полузащитника «Байера» Флориана Виртца. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, 21-летний немец является главной трансферной целью испанского клуба на сезон-2025/2026. Следующий он точно проведет в «Байере».

С футболистом должны пообщаться исполнительный директор «Реала» Хосе Анхель Санчес и главный скаут Хуни Калафат. Точно также они делали при приглашении в команду Джуда Беллингема, Эдуардо Камавинга и Орельена Тчуамени.

В нынешнем сезоне Вирц принял участие в 46 матчах во всех турнирах, отметившись 18 голами и 19 результативными передачами. Контракт игрока с «Байером» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера футболиста в 11- миллионов евро.

Источник: Marca
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 35 28 6 1 78-22 90
2
 Жирона 35 23 6 6 75-44 75
3
 Барселона 34 22 7 5 70-43 73
4
 Атлетико 34 21 4 9 63-39 67
5
 Атлетик 35 17 11 7 57-35 62
6
 Р. Сосьедад 34 14 12 8 48-35 54
7
 Бетис 34 13 13 8 43-39 52
8
 Вильярреал 35 13 9 13 59-60 48
9
 Валенсия 34 13 8 13 37-39 47
10
 Хетафе 34 10 13 11 41-47 43
11
 Алавес 35 11 9 15 34-40 42
12
 Севилья 35 10 11 14 47-49 41
13
 Осасуна 35 11 7 17 39-53 40
14
 Лас-Пальмас 35 10 7 18 30-44 37
15
 Мальорка 35 7 14 14 28-40 35
16
 Сельта 34 8 10 16 40-52 34
17
 Р. Вальекано 34 7 13 14 27-43 34
18
 Кадис 34 4 14 16 23-49 26
19
 Гранада 35 4 9 22 36-68 21
20
 Альмерия 34 2 11 21 33-67 17
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10.05 22:00
Алавес – Жирона
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Мальорка – Лас-Пальмас
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Вильярреал – Севилья
 3 : 2
11.05 19:30
Гранада – Реал
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11.05 22:00
Атлетик – Осасуна
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12.05 15:00
Кадис – Хетафе
 - : -
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Артем Довбик

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