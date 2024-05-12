«Валенсия» и «Райо Вальекано» сыграли вничью в ла лиге

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«Валенсия» на своем поле сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче 35-го тура испанской ла лиги — 0:0.

«Валенсия» (48 очков) поднялась на восьмое место в ла лиге. «Райо Вальекано» (35) идет 16-м в турнирной таблице.