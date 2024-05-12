«ПСЖ» не планирует чествовать Мбаппе в его последней домашней игре за клуб
Руководство «Пари Сен-Жермен» не планирует проводить чествование нападающего Килиана Мбаппе, объявившего о переходе в «Реал», в его последнем домашнем матче за клуб. Об этом сообщает Le Parisien.
По информации источника, в «ПСЖ» были застигнуты в расплох заявлением футболиста, который сообщил о своем решении покинуть французский клуб 10 мая. В видеообращении Мбаппе рассказал, что матч чемпионата Франции с «Тулузой» станет для него последней домашней игрой на «Парк де Пренс».
В «ПСЖ» отказались от чествования форварда, так как на подготовку мероприятия осталось слишком мало времени. Кроме того, у Мбаппе сложились непростые отношения с президентомклуба Нассером аль-Хелаифи.
При это не исключено, что «ПСЖ» проведет небольшую церемонию перед финальным матчем Кубка Франции с «Лионом».
При это не исключено, что «ПСЖ» проведет небольшую церемонию перед финальным матчем Кубка Франции с «Лионом».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|31
|20
|10
|1
|76-29
|70
|
2
|Монако
|32
|18
|7
|7
|62-42
|61
|
3
|Брест
|33
|16
|10
|7
|50-34
|58
|
4
|Лилль
|32
|15
|10
|7
|48-31
|55
|
5
|Ницца
|32
|15
|9
|8
|37-25
|54
|
6
|Ланс
|32
|14
|7
|11
|42-34
|49
|
7
|Лион
|32
|14
|5
|13
|46-54
|47
|
8
|Ренн
|32
|12
|9
|11
|51-43
|45
|
9
|Марсель
|31
|11
|11
|9
|47-38
|44
|
10
|Монпелье
|32
|10
|11
|11
|41-44
|41
|
11
|Реймс
|32
|11
|8
|13
|39-46
|41
|
12
|Тулуза
|32
|10
|10
|12
|39-42
|40
|
13
|Страсбур
|32
|9
|9
|14
|35-47
|36
|
14
|Нант
|32
|9
|6
|17
|29-49
|33
|
15
|Гавр
|33
|7
|11
|15
|33-43
|32
|
16
|Метц
|32
|8
|5
|19
|34-54
|29
|
17
|Лорьян
|32
|6
|8
|18
|37-63
|26
|
18
|Клермон Фут
|32
|5
|10
|17
|26-54
|25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.05
|22:00
|
Брест – Реймс
|1 : 1
|10.05
|22:00
|
Ницца – Гавр
|1 : 0
|12.05
|22:00
|
Клермон Фут – Лион
|- : -
|12.05
|22:00
|
Марсель – Лорьян
|- : -
|12.05
|22:00
|
Монпелье – Монако
|- : -
|12.05
|22:00
|
Нант – Лилль
|- : -
|12.05
|22:00
|
ПСЖ – Тулуза
|- : -
|12.05
|22:00
|
Ренн – Ланс
|- : -
|12.05
|22:00
|
Страсбур – Метц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|26
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|17
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|8
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|20
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|22
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2
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