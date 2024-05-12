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Сегодня, 14:40

«ПСЖ» не планирует чествовать Мбаппе в его последней домашней игре за клуб

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Руководство «Пари Сен-Жермен» не планирует проводить чествование нападающего Килиана Мбаппе, объявившего о переходе в «Реал», в его последнем домашнем матче за клуб. Об этом сообщает Le Parisien.
По информации источника, в «ПСЖ» были застигнуты в расплох заявлением футболиста, который сообщил о своем решении покинуть французский клуб 10 мая. В видеообращении Мбаппе рассказал, что матч чемпионата Франции с «Тулузой» станет для него последней домашней игрой на «Парк де Пренс».
В «ПСЖ» отказались от чествования форварда, так как на подготовку мероприятия осталось слишком мало времени. Кроме того, у Мбаппе сложились непростые отношения с президентомклуба Нассером аль-Хелаифи.
При это не исключено, что «ПСЖ» проведет небольшую церемонию перед финальным матчем Кубка Франции с «Лионом».
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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Неделя

«ПСЖ» — «Тулуза»: время начала и где смотреть последний матч Мбаппе в Париже
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 20 10 1 76-29 70
2
 Монако 32 18 7 7 62-42 61
3
 Брест 33 16 10 7 50-34 58
4
 Лилль 32 15 10 7 48-31 55
5
 Ницца 32 15 9 8 37-25 54
6
 Ланс 32 14 7 11 42-34 49
7
 Лион 32 14 5 13 46-54 47
8
 Ренн 32 12 9 11 51-43 45
9
 Марсель 31 11 11 9 47-38 44
10
 Монпелье 32 10 11 11 41-44 41
11
 Реймс 32 11 8 13 39-46 41
12
 Тулуза 32 10 10 12 39-42 40
13
 Страсбур 32 9 9 14 35-47 36
14
 Нант 32 9 6 17 29-49 33
15
 Гавр 33 7 11 15 33-43 32
16
 Метц 32 8 5 19 34-54 29
17
 Лорьян 32 6 8 18 37-63 26
18
 Клермон Фут 32 5 10 17 26-54 25
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
10.05 22:00
Брест – Реймс
 1 : 1
10.05 22:00
Ницца – Гавр
 1 : 0
12.05 22:00
Клермон Фут – Лион
 - : -
12.05 22:00
Марсель – Лорьян
 - : -
12.05 22:00
Монпелье – Монако
 - : -
12.05 22:00
Нант – Лилль
 - : -
12.05 22:00
ПСЖ – Тулуза
 - : -
12.05 22:00
Ренн – Ланс
 - : -
12.05 22:00
Страсбур – Метц
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 26
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 17
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 7
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 20 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 22 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
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