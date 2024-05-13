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Сегодня, 16:22

Хавбек «Реала» Беллингем назвал Винисиуса лучшим игроком мира

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем назвал вингера команды Винисиуса Жуниора лучшим игроком мира. Вчера, 12 мая, в Мадриде прошел чемпионский парад в честь победы команды в ла лиге.

«Я очень рад своему первому празднованию. Я стою рядом с лучшим игроком мира и очень счастлив», — цитирует Беллингема Marca.

В этом сезоне чемпионата Испании Беллингем забил 18 голов и сделал 4 результативные передачи. У Винисиуса 13 голов и пять голевых передач.
Винисиус Жуниор
Джуд Беллингем
ФК Реал
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Кержаков: «Стажировка в «Севилье» завершилась, все прошло прекрасно»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 35 28 6 1 78-22 90
2
 Жирона 35 23 6 6 75-44 75
3
 Барселона 34 22 7 5 70-43 73
4
 Атлетико 35 22 4 9 64-39 70
5
 Атлетик 35 17 11 7 57-35 62
6
 Бетис 35 14 13 8 46-41 55
7
 Р. Сосьедад 34 14 12 8 48-35 54
8
 Валенсия 35 13 9 13 37-39 48
9
 Вильярреал 35 13 9 13 59-60 48
10
 Хетафе 35 10 13 12 41-48 43
11
 Алавес 35 11 9 15 34-40 42
12
 Севилья 35 10 11 14 47-49 41
13
 Осасуна 35 11 7 17 39-53 40
14
 Лас-Пальмас 35 10 7 18 30-44 37
15
 Мальорка 35 7 14 14 28-40 35
16
 Р. Вальекано 35 7 14 14 27-43 35
17
 Сельта 35 8 10 17 40-53 34
18
 Кадис 35 5 14 16 24-49 29
19
 Гранада 35 4 9 22 36-68 21
20
 Альмерия 35 2 11 22 35-70 17
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.05 22:00
Алавес – Жирона
 2 : 2
11.05 15:00
Мальорка – Лас-Пальмас
 1 : 0
11.05 17:15
Вильярреал – Севилья
 3 : 2
11.05 19:30
Гранада – Реал
 0 : 4
11.05 22:00
Атлетик – Осасуна
 2 : 2
12.05 15:00
Кадис – Хетафе
 1 : 0
12.05 17:15
Атлетико – Сельта
 1 : 0
12.05 19:30
Валенсия – Р. Вальекано
 0 : 0
12.05 22:00
Бетис – Альмерия
 3 : 2
13.05 22:00
Барселона – Р. Сосьедад
 - : -
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ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 20
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 19
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 18
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 13
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 10
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 26 2 3
Санти Комесанья

Санти Комесанья

Вильярреал

 24 1 6
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