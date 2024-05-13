Хавбек «Реала» Беллингем назвал Винисиуса лучшим игроком мира

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем назвал вингера команды Винисиуса Жуниора лучшим игроком мира. Вчера, 12 мая, в Мадриде прошел чемпионский парад в честь победы команды в ла лиге.

«Я очень рад своему первому празднованию. Я стою рядом с лучшим игроком мира и очень счастлив», — цитирует Беллингема Marca.