ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей чемпионата мира по футболу, расписание игр

Расписание трансляций всех матчей мундиаля в Катаре.

Чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре пройдет с 20 ноября до 18 декабря. Впервые мундиаль состоится на Ближнем Востоке и в зимнее время. На турнире не выступит сборная России, но матчи с участием других 32 команд покажут по российскому ТВ.

Где смотреть матчи ЧМ-2022 по футболу?

ЧМ-2022 по футболу в России покажут на «Матч ТВ» и других каналах холдинга. Все 64 игры будут транслироваться в прямом эфире на тематических площадках и цифровых платформах matchtv.ru.

Онлайн-трансляции игр мирового первенства в Катаре будут доступны в прямом эфире на сайте «СЭ».

20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре состоится матч-открытие мундиаля между Катаром и Эквадором. Трансляция встречи в прямом эфире пройдет на «Матч ТВ», начало — в 18.45 по московскому времени.

Трансляции всех матчей ЧМ-2022 по футболу в Катаре

* Расписание видеотрансляций матчей чемпионата мира известно до 27 ноября. Информация обновляется.

Расписание группового турнира ЧМ-2022 (время московское) :

20 ноября (воскресенье). Группа А. 18.45. Катар — Эквадор (Матч ТВ)

21 ноября (понедельник). Группа А. 18.10. Сенегал — Нидерланды (Матч Футбол 1)

21 ноября (понедельник). Группа B. 15.05. Англия — Иран (Матч Футбол 1)

21 ноября (понедельник). Группа B. 21.10. США — Уэльс (Матч Футбол 1)

22 ноября (вторник). Группа С. 12.05. Аргентина — Саудовская Аравия (Матч Футбол 1)

22 ноября (вторник). Группа С. 18.10. Мексика — Польша (Матч Футбол 1)

22 ноября (вторник). Группа D. 15.10. Дания — Тунис (Матч Футбол 1)

22 ноября (вторник). Группа D. 21.10. Франция — Австралия (Матч Футбол 1)

23 ноября (среда). Группа E. 15.10. Германия — Япония (Матч Футбол 1)

23 ноября (среда). Группа E. 18.10. Испания — Коста-Рика (Матч Футбол 1)

23 ноября (среда). Группа F. 12.05. Марокко — Хорватия (Матч Футбол 1)

23 ноября (среда). Группа F. 21.10. Бельгия — Канада (Матч Футбол 1)

24 ноября (четверг). Группа G. 12.05. Швейцария — Камерун (Матч Футбол 1)

24 ноября (четверг). Группа G. 21.10. Бразилия — Сербия (Матч Футбол 1)

24 ноября (четверг). Группа H. 15.10. Уругвай — Южная Корея (Матч Футбол 1)

24 ноября (четверг). Группа H. 18.10. Португалия — Гана (Матч Футбол 1)

25 ноября (пятница). Группа А. 15.10. Катар — Сенегал (Матч Футбол 1)

25 ноября (пятница). Группа А. 18.10. Нидерланды — Эквадор (Матч Футбол 1)

25 ноября (пятница). Группа B. 12.05. Уэльс — Иран (Матч Футбол 1)

25 ноября (пятница). Группа B. 21.10. Англия — США (Матч Футбол 1)

26 ноября (суббота). Группа С. 15.10. Польша — Саудовская Аравия (Матч Футбол 1)

26 ноября (суббота). Группа С. 21.10. Аргентина — Мексика (Матч Футбол 1)

26 ноября (суббота). Группа D. 12.05. Тунис — Австралия (Матч Футбол 1)

26 ноября (суббота). Группа D. 18.10. Франция — Дания (Матч Футбол 1)

27 ноября (воскресенье). Группа E. 12.05. Япония — Коста-Рика (Матч Футбол 1)

27 ноября (воскресенье). Группа E. 21.10. Испания — Германия (Матч Футбол 1)

27 ноября (воскресенье). Группа F. 15.10. Бельгия — Марокко (Матч Футбол 1)

27 ноября (воскресенье). Группа F. 18.10. Хорватия — Канада (Матч Футбол 1)

28 ноября (понедельник). Группа G. 13.00. Камерун — Сербия

28 ноября (понедельник). Группа G. 18.10. Бразилия — Швейцария

28 ноября (понедельник). Группа H. 15.10. Южная Корея — Гана

28 ноября (понедельник). Группа H. 21.10. Португалия — Уругвай

29 ноября (вторник). Группа А. 18.00. Нидерланды — Катар

29 ноября (вторник). Группа А. 18.00. Эквадор — Сенегал

29 ноября (вторник). Группа B. 21.10. Иран — США

29 ноября (вторник). Группа B. 21.10. Уэльс — Англия

30 ноября (среда). Группа С. 21.10. Саудовская Аравия — Мексика

30 ноября (среда). Группа С. 21.10. Польша — Аргентина

30 ноября (среда). Группа D. 17.10. Тунис — Франция

30 ноября (среда). Группа D. 17.10. Австралия — Дания

1 декабря (четверг). Группа E. 21.10. Коста-Рика — Германия

1 декабря (четверг). Группа E. 21.10. Япония — Испания

1 декабря (четверг). Группа F. 17.10. Канада — Марокко

1 декабря (четверг). Группа F. 17.10. Хорватия — Бельгия

2 декабря (пятница). Группа G. 21.10. Камерун — Бразилия

2 декабря (пятница). Группа G. 21.10. Сербия — Швейцария

2 декабря (пятница). Группа H. 17.10. Южная Корея — Португалия

2 декабря (пятница). Группа H. 17.10. Гана — Уругвай

Расписание плей-офф ЧМ-2022 (время московское) :

3 декабря (суббота). 1/8 финала. 18.00. 1-е место группы А — 2-е место группы В

3 декабря (суббота). 1/8 финала. 22.00. 1-е место группы С — 2-е место группы D

4 декабря (воскресенье). 1/8 финала. 18.00. 1-е место группы D — 2-е место группы C

4 декабря (воскресенье). 1/8 финала. 22.00. 1-е место группы B — 2-е место группы A

5 декабря (понедельник). 1/8 финала. 18.00. 1-е место группы E — 2-е место группы F

5 декабря (понедельник). 1/8 финала. 22.00. 1-е место группы G — 2-е место группы H

6 декабря (вторник). 1/8 финала.18.00. 1-е место группы F — 2-е место группы E

6 декабря (вторник). 1/8 финала. 22.00. 1-е место группы H — 2-е место группы G

9 декабря (пятница). Первый четвертьфинал. 18.00

9 декабря (пятница). Второй четвертьфинал. 22.00

10 декабря (суббота). Третий четвертьфинал. 18.00

10 декабря (суббота). Четвертый четвертьфинал. 22.00

13 декабря (вторник). Первый полуфинал. 22.00

14 декабря (среда). Второй полуфинал. 22.00

17 декабря (суббота). 18.00. Матч за третье место

18 декабря (воскресенье). 18.00. Финал

Фан-зоны чемпионата мира-2022 по футболу

Ценители футбола в Катаре смогут посетить фан-зону и фестиваль болельщиков для просмотра матчей на больших экранах с возможностью поесть, выпить и посетить различные мероприятия до и после матчей ЧМ-2022.

Фестиваль болельщиков в Катаре

Фестиваль болельщиков в Катаре. ФИФА

В центре Дохи (Катар), в парке Аль-Бидда между районом Уэст-Бэй и рынком Сук-Вакиф, будет расположен фестиваль болельщиков ЧМ-2022. Он будет работать с 19 ноября по 18 декабря. Фанаты смогут смотреть матчи мундиаля на экранах, слушать выступления известных певцов, кушать в местных фуд-кортах и встречаться с легендами футбола.

Hayya фан-зона

Hayya фан-зона. www.qatar2022.qa

На набережной Лусаила размещена площадка с вместимостью 35 тысяч человек. Матчи будут транслироваться на 64 мегаэкранах. Для семейного отдыха организуют специальные зоны. Все желающие также смогут покататься на коньках под открытым небом. Кроме того, организаторы ЧМ-2022 обещают выступления музыкальных исполнителей и балетные шоу.

Пляжный фестиваль QetaiFAN

Пляжный фестиваль QetaiFAN. www.qatar2022.qa

Пляжная зона для болельщиков с вместимостью до 30 тысяч гостей. Для любителей футбола организуют более 40 точек питания, киберзону с VR и пляжный клуб на 4000 человек.