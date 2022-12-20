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Сегодня, 18:55

Денис Казанский — о том, что не комментировал ЧМ-2022: «Не складывается у меня пока с чемпионатами мира»

Александр Кружков
Обозреватель
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Денис Казанский в интервью «СЭ» рассказал, как воспринял тот факт, что не работал на матчах ЧМ-2022 в качестве комментатора.

— То, что ЧМ-2022 прошел мимо вас как для комментатора, — огромное разочарование?

— Жалеть надо лишь о том, что ты реально мог бы изменить. Все остальное — просто часть твоей биографии. У меня вообще странные отношения с чемпионатами мира. Вроде в профессии уже давно, а прокомментировал там то ли два, то ли три матча.

— Как?!

— Не забывайте — у «НТВ-Плюс» не было прав на телетрансляцию ЧМ, поэтому и в Германии-2006, и в ЮАР-2010, и в Бразилии-2014 я репортерствовал. Мой первый чемпионат мира в качестве комментатора — Россия-2018, уже на «Матче». А теперь я штатный сотрудник Первого канала.

— Где ЧМ-2022 не показывали.

— Да. Ну не складывается у меня пока с чемпионатами мира! Обидно? Не то слово! Но не назову это огромным разочарованием. Именно потому, что повлиять на ситуацию никак не мог.

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Чемпионат мира по футболу 2022
Денис Казанский
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