Маттеус посоветовал Мюллеру сосредоточиться на выступлениях за «Баварию»

Бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус посоветовал полузащитнику «Баварии» Томасу Мюллеру уделить внимание клубной карьере.

«Мюллер находится в определенном возрасте, и у него были периоды перед чемпионатом мира, когда он был травмирован. Я знаком с такими периодами. Могу посоветовать Томасу полностью сосредоточиться на своем клубе. Он играл лучше, когда не выступал играл за национальную сборную в течение 1-2 лет», — цитирует Маттеуса Sky Sport Germany.

33-летний Мюллер провел за сборную Германии 121 матч во всех турнирах, забил 44 гола и отдал 40 результативных передач. На ЧМ-2022 футболист принял участие в 3 играх и не отличился результативными действиями.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Немцы не смогли пройти в плей-офф мирового первенства второй раз подряд. Команда заняла третье место в группе E, уступив Испании по разнице мячей.