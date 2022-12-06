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Сегодня, 12:17

Маттеус посоветовал Мюллеру сосредоточиться на выступлениях за «Баварию»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус посоветовал полузащитнику «Баварии» Томасу Мюллеру уделить внимание клубной карьере.

«Мюллер находится в определенном возрасте, и у него были периоды перед чемпионатом мира, когда он был травмирован. Я знаком с такими периодами. Могу посоветовать Томасу полностью сосредоточиться на своем клубе. Он играл лучше, когда не выступал играл за национальную сборную в течение 1-2 лет», — цитирует Маттеуса Sky Sport Germany.

33-летний Мюллер провел за сборную Германии 121 матч во всех турнирах, забил 44 гола и отдал 40 результативных передач. На ЧМ-2022 футболист принял участие в 3 играх и не отличился результативными действиями.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Немцы не смогли пройти в плей-офф мирового первенства второй раз подряд. Команда заняла третье место в группе E, уступив Испании по разнице мячей.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
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Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
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Швейцария

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30%

1.92

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23%

1.71

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21%

1.73
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Бразилия 4
Корея 1
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Ф1(-1.5)

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16%

2.43
Лотар Маттеус
Томас Мюллер
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
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