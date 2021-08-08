Месси не планировал сегодня лететь в Париж

Нападающий Лионель Месси пока остается в Каталонии. Он не планировал 8 августа лететь в Париж, утверждает журналист Фабрицио Романо.

Ранее «ПСЖ» прислал официальное предложение по контракту отцу и агенту футболиста Хорхе Месси. Они еще изучают условия соглашения.

Изначально планировалось, 34-летний аргентинец в понедельник, 9 августа, пройдет медосбледование. Тем не менее, он очень близок к переходу в «ПСЖ».