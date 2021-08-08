Месси не планировал сегодня лететь в Париж
21:51
Нападающий Лионель Месси пока остается в Каталонии. Он не планировал 8 августа лететь в Париж, утверждает журналист Фабрицио Романо.
Ранее «ПСЖ» прислал официальное предложение по контракту отцу и агенту футболиста Хорхе Месси. Они еще изучают условия соглашения.
Изначально планировалось, 34-летний аргентинец в понедельник, 9 августа, пройдет медосбледование. Тем не менее, он очень близок к переходу в «ПСЖ».
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Материалы сюжета: Лионель Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы
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