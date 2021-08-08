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Агуэро выбыл из-за травмы на 3-4 недели

21:32
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«Барселона» сообщила, что к находящемуся в лазарете полузащитнику Френки де Йонгу присоединились нападающий Серхио Агуэро и защитник Клеман Лангле, информирует AS.

У аргентинца диагностирован разрыв внутренней части икры правой ноги. Тяжесть травмы пока под вопросом, но медицинская служба каталонцев говорит о трех-четырех неделях восстановления.

В случае с Лангле травма не такая серьезная: у француза небольшое повреждение связки правого колена. Врачи считают, что футболиста ждет двухнедельное лечение.

Кроме того, продолжают восстанавливаться от повреждений Ансу Фати и Мусса Дембеле, а Филиппе Коутиньо вот-вот вернется в строй.

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Иван Шитик все материалы автора

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