Агуэро выбыл из-за травмы на 3-4 недели

«Барселона» сообщила, что к находящемуся в лазарете полузащитнику Френки де Йонгу присоединились нападающий Серхио Агуэро и защитник Клеман Лангле, информирует AS.

У аргентинца диагностирован разрыв внутренней части икры правой ноги. Тяжесть травмы пока под вопросом, но медицинская служба каталонцев говорит о трех-четырех неделях восстановления.

В случае с Лангле травма не такая серьезная: у француза небольшое повреждение связки правого колена. Врачи считают, что футболиста ждет двухнедельное лечение.

Кроме того, продолжают восстанавливаться от повреждений Ансу Фати и Мусса Дембеле, а Филиппе Коутиньо вот-вот вернется в строй.