Президент «Барселоны» впервые высказался о ситуации вокруг создания Суперлиги
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с созданием Суперлиги.
«Большие клубы должны выражать свое мнение относительно распределения доходов. Мы поддерживаем национальные лиги и хотим разговаривать с УЕФА.
Вступить в турнир было необходимостью, но в итоге у каждого участника есть последнее слово. Большие клубы много вкладывают, и мы должны участвовать в распределении финансов.
Суперлига должна стать привлекательным турниром. Мы готовы к открытому диалогу с УЕФА. Думаю, между нами будет понимание. Нужно больше ресурсов, чтобы это было шоу», — цитирует Лапорту Marca.
Напомним, 19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес.
21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/barcelona/2021/04/22/6081749622601d80428b4583.html
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