Президент «Барселоны» впервые высказался о ситуации вокруг создания Суперлиги

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с созданием Суперлиги.

«Большие клубы должны выражать свое мнение относительно распределения доходов. Мы поддерживаем национальные лиги и хотим разговаривать с УЕФА.



Вступить в турнир было необходимостью, но в итоге у каждого участника есть последнее слово. Большие клубы много вкладывают, и мы должны участвовать в распределении финансов.



Суперлига должна стать привлекательным турниром. Мы готовы к открытому диалогу с УЕФА. Думаю, между нами будет понимание. Нужно больше ресурсов, чтобы это было шоу», — цитирует Лапорту Marca.

Напомним, 19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».