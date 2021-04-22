Агуэро готов перейти в «Барселону», если в клубе останется Месси

Выяснилось, почему форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не договорился с «Барселоной» о контракте, пишет AS.

По данным источника, в окружении футболиста сообщают, что он готов перейти в каталонский клуб, если капитан команды Лионель Месси останется в «Барселоне». Футболисты вместе выступают за сборную Аргентины и поддерживают хорошие отношения. Контракт 33-летнего форварда рассчитан до лета 2021 года.

20 апреля сообщалось, что «Барселона» предложила Агуэро двухлетний контракт.