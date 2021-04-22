«Хетафе» намерен выкупить арендованного у «Барселоны» Аленью

Президент «Хетафе» Анхель Торрес заявил, что хочет сохранить в команде арендованного у «Барселоны» полузащитника Карлоса Аленью.

«Мы довольны игрой Карлоса и тем, какую пользу он приносит нашей команде. Если «Барселона» не рассчитывает на него в следующем году и соберется продавать футболиста, то мы постараемся удержать его у нас», — приводит Sport.es слова Торреса.

Аленья перешел в «Хетафе» в январе 2021 года на правах аренды из «Барселоны». 23-летний испанец провел за «синих» 15 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.