«Барселоне» предложили подписать Неймара за 50 миллионов евро

«Барселоне» предложили подписать нападающего «ПСЖ» Неймара за 50 миллионов евро, сообщает El Chiringuito TV.

По информации источника, каталонский клуб получил звонки от посредников со стороны «ПСЖ».

Отмечается, что «Барселоне» пообещали, что проблем в переговорах с парижским клубом не будет.

При этом сам 30-летний бразилец был бы рад вернуться в «Барсу». Это единственный клуб, куда нападающий готов уйти.

Однако сейчас каталонцы не рассматривают вариант подписания Неймара, так как сконцентрированы на трансфере нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

В прошедшем сезоне Неймар забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач в 28 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.