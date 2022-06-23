«Барселона», «Бавария», «ПСЖ» и «Челси» предложили контракт Дембеле

У нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле есть предложения о контракте от четырех клубов, сообщает Marca.

По информации источника, помимо каталонского клуба контракты 25-летнему французу предложили «Бавария», «ПСЖ» и «Челси».

Отмечается, что нападающий еще не ответил на предложение «Барселоны». Он хотел бы остаться в клубе, но руководство каталонцев не собирается улучшать предложение.

В ближайшие дни Дембеле примет решение о своем будущем.

В прошедшем сезоне Дембеле забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.