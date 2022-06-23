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Сегодня, 11:29

«Барселона», «Бавария», «ПСЖ» и «Челси» предложили контракт Дембеле

Карен Саркисян
Корреспондент
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У нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле есть предложения о контракте от четырех клубов, сообщает Marca.

По информации источника, помимо каталонского клуба контракты 25-летнему французу предложили «Бавария», «ПСЖ» и «Челси».

Отмечается, что нападающий еще не ответил на предложение «Барселоны». Он хотел бы остаться в клубе, но руководство каталонцев не собирается улучшать предложение.

В ближайшие дни Дембеле примет решение о своем будущем.

В прошедшем сезоне Дембеле забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/06/22/62b32fd9268e3e7f318b461d.html
Усман Дембеле
Футбол
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
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 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
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 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
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 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
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 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
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 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
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 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
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22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
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Карим Бензема

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 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

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П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
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Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
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 32 2 6
Жюль Кунде

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 32 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

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