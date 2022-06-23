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Сегодня, 08:59

Нападающий «Реала» Майораль может перейти в «Монцу»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Борха Майораль может перейти в «Монцу», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, итальянский клуб провел переговоры о переходе 25-летнего испанца, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды в «Роме» и «Хетафе».

Отмечается, что «Монца» также интересуется полузащитником «Ромы» Гонсало Вильяром, проведшим прошлый сезон в аренде в «Хетафе».

Напомним, что по итогам сезона-2021/22 «Монца» вышла в итальянскую серию А.

Источник: https://gianlucadimarzio.com/it/calciomercato-monza-pinamonti-news-22-giugno-2022
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 0 : 0
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