Нападающий «Реала» Майораль может перейти в «Монцу»

Нападающий «Реала» Борха Майораль может перейти в «Монцу», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, итальянский клуб провел переговоры о переходе 25-летнего испанца, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды в «Роме» и «Хетафе».

Отмечается, что «Монца» также интересуется полузащитником «Ромы» Гонсало Вильяром, проведшим прошлый сезон в аренде в «Хетафе».

Напомним, что по итогам сезона-2021/22 «Монца» вышла в итальянскую серию А.