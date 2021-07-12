Лучший кандидат для сборной России, возможно, Федотов. Но его не назначат. Колонка Казакова

Авторская колонка известного комментатора, бывшего пресс-атташе нашей национальной команды — о том, кто может сменить у руля Станислава Черчесова.

В четверг, 15 июля, состоится заседание исполкома РФС.

На сайте федерации об этом размещена очень короткая новость. Указано, что все пройдет онлайн, в режиме видеоконференции. Про повестку дня сказано, что ее проект опубликуют позднее. Собственно, особой нужды в этом и нет. Очевидно, что разговор должен быть посвящен теме Евро-2020. Сборная заработала какие-то деньги, но осталась без главного тренера и ей нужно двигаться дальше. Переговорив с Черчесовым после его ухода из национальной команды и произнеся фразу «матч с Хорватией — решающий», я услышал в ответ: «Решающим, скорее, станет весь сбор».

Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом.

РФС начнет работу по поиску кандидатов на эти позиции. pic.twitter.com/kDyV0Bv4CM — РФС (@rfsruofficial) July 8, 2021

Все верно, мы сейчас вспоминаем только о хорватах. А через два дня после матча с ними предстоит играть на Кипре. Против команды, которая дома не пропустила от Словакии и Словении, набрав в этих встречах четыре очка. И которая в Риеке уступила всего-то 0:1, хотя могла сделать ничью.

Нужен тренер. Нужны реформы. Нужен успех. И нужна путевка на чемпионат мира в Катаре. Если у Черчесова в контракте была прописана задача выхода на Евро, вероятно, подобный пункт внесут в соглашение и тому, кто придет на смену, — иное представить сложно. Но нельзя исключать, что невыполнение этой задачи не станет поводом для разрыва трудовых отношений. Серьезный тренер — а предположить, что РФС ищет несерьезного, невозможно — вряд ли пойдет, рискуя репутацией, под достижение сложной цели на очень короткое время.

Позвать российского специалиста на несколько месяцев тоже непросто (все равно мыслить приходится этими категориями, поскольку высок риск получить «хромую утку» в случае непопадания на ЧМ-2022). Президент РФС уже говорил, что относится к совмещению негативно, поскольку физически невозможно успеть качественно работать и в клубе, и сборной. А раз так, кандидатов не так много — и все они, вероятно, иностранцы.

У каждого из нас есть свое видение того, кто должен стать во главе национальной команды. Кому-то нравится идея возвращения в Россию Тедеско или Виллаш-Боаша, успешно трудившихся здесь и знакомых с нашими реалиями. Кому-то мечтается о Петковиче или Леве. Но что интересно — в 2006-м, после того как сборная при Семине финишировала третьей в отборе и не пробилась на чемпионат мира в Германию, а перед этим через нее прошли все успешные на тот момент отечественные тренеры, идея об иностранце была чуть ли не общенациональной. Сейчас же общество раскололось на тех, кто хочет назначения легионера, и тех, кто считает, что Карпин, Слуцкий, Семак, Бердыев, Галактионов, тот же Семин или другой россиянин в данной ситуации окажется лучшим вариантом.

Хиддинку довелось работать с людьми, которые за три года взяли три еврокубка. Адвокат с плюс/минус тем же составом играл, наверное, в самый красивый футбол за всю историю сборной России. А вот Капелло говорил, что успех национальной команды зависит от мам — талантливое поколение невозможно создать, оно должно родиться.

Поэтому, рассуждая о тренере применительно к сборной, нужно прежде всего определить критерии выбора. РФС — общественная организация, поэтому хотелось бы понять, какими они будут на этот раз.

На мой взгляд, следует руководствоваться вот чем.

— Умением создавать команду, тактически зрелую и действующую в современном стиле: баланс между обороной и атакой, понятный рисунок игры.

— Чистой репутацией: отсутствием скандалов — будь то резонансные поражения, громкие конфликты с футболистами или подозрения в аффилированности с агентами.

— Результатами в виде занятых мест, решенных задач или развития игроков.

— Пониманием специфики труда именно в сборной — когда не может быть 11 человек, выходящих на поле всегда и безальтернативно, а есть единый коллектив.

И что еще важно — желание работать с национальной командой. Что, как понимаю, было одним из факторов, решившим судьбу преемника Слуцкого в 2016-м. Тогда из всех претендентов только Черчесов публично говорил об этом.

Ненадолго вернусь к теме иностранца. Не очень понятно, как недавнее заявление вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко о «засилье легионеров и перегретом рынке зарплат» может повлиять на решение РФС. Черчесов зарабатывал 2,5 миллиона евро в год, вряд ли речь может идти о сумме иного порядка, особенно в случае с зарубежным специалистом с именем. Но, возможно, здесь то самое исключение из правил.

В любом случае все мы пытаемся разглядеть в новом тренере чародея. Который сможет изменить то, что нас огорчает в последние годы. Помните знаменитое от Виталия Мутко: «А ты, Гус, оказывается, не волшебник!» — после ничьей с Хорватией в 2006-м в Москве? Не представляю подобных слов от Александра Дюкова, но ожидания общества за 15 лет мало чем изменились.

Владимир Федотов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Но если говорить не о чуде, а о работе, системности и возможности реализовать то, что есть на данный момент, возможно, лучшим кандидатом стал бы Владимир Федотов. Не потому что «Сочи» — не «Зенит», «Рубин» или «Ростов» и не последует массового возмущения тем, что сборная забрала тренера у клуба.

У Федотова футболисты не опускаются ниже своего уровня. Мостовой, Нобоа, Кокорин, Мевля, Юсупов, Новосельцев, Заболотный — это те, кто у него выходили на пик формы. И, теряя лидеров, он умудряется строить команду заново. Запомнилось, как игроки других клубов говорили, что именно футбол «Сочи» произвел лучшее впечатление — например, защитник «Локомотива» Пабло. Да и коллеги часто называли лучшим тренером сезона Федотова.

Что еще важно: Федотов — растущий, но крепко стоящий на земле двумя ногами специалист. Без нимба и почитания. То есть не будет завышенных ожиданий — наших проблем. Интеллигентный, но умеющий постоять за себя. Попытка выдавить его из «Оренбурга» не прошла. Хотя пытались это сделать люди серьезные.

Что против в наших представлениях о параметрах выбора тренера? Не становился чемпионом, пока не выступал в еврокубках. Но если мы говорим о кандидатах из РПЛ, то «Сочи» в прошлом сезоне взял по четыре очка у команд Тедеско и Карпина, три у Слуцкого. Но проиграл Семаку.

Но в любом случае тренера сборной выбирать не нам.

Критерии выбора узнаем после исполкома РФС.

Ждать осталось недолго.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.