Очередной цикл хейта сборной России можно считать закрытым. Лицом провала-2021 стал Черчесов
Мнение
Большим интервью Станислава Черчесова «СЭ» для России фактически закончился чемпионат Европы. Не потому, что теперь уже бывший тренер все четко разложил и стало ясно, кто виноват и что делать. Ответить на все вопросы, возникшие после Евро-2020, невозможно: они в большинстве своем риторические. У нас вообще после провальных турниров существует обязательная общенациональная программа — некое afterparty. И разговор с Черчесовым ее завершил.
Каждый раз после вылета сборной с крупного турнира происходит примерно одно и то же. Звучит финальный свисток, первые эмоции уходят в соцсети, затем начинается коллективный просмотр знаменитого монолога из фильма «Изображая жертву». Все подписываются под каждым словом героя Виталия Хаева, и тема национальной команды становится главной во всех новостных агрегаторах. #НашиПарни возвращаются в Москву, и футболисты/тренеры обязательно ведут себя неправильно в глазах оскорбленной нации: или молчат, или говорят, но не то, или косо смотрят в камеру, или еще что-то. Начинается пересчет зарплат «зажравшихся миллионеров» и призывы убрать тренера, выступают уважаемые атлеты из других видов спорта. Все это складывается в народный призыв разогнать вообще всех. Помните, как пять лет назад ходила петиция о расформировании сборной России? Странно, что сейчас до этого не дошло.
В каждом таком наборе есть титульное событие, по которому и запоминается весь турнир. Евро-2012 — это аршавинские «Ваши ожидания — ваши проблемы», провал во Франции спустя четыре года — это загул Кокорина и Мамаева в Монте-Карло. Если отмотать чуть раньше, то символом пролета мимо чемпионата мира-2010 в ЮАР стала опять же аршавинская фраза «Виски организуйте, пожалуйста!».
В этот раз обошлось без масштабного «залета», и эту нишу заняла та самая 150-минутная пресс-конференция Черчесова. Нужно еще немного времени, но скорее всего этот турнир войдет в историю как «Евро полевого командира».
Черчесов объяснил, зачем он вообще бросился в омут с головой и согласился на тот прямой эфир. Что из этого получилось, мы видели. Чтобы получить реальные ответы на важные вопросы, нужно было еще одно интервью. И желательно в более удобных для него условиях, то есть не в прямом эфире. Разговор создал у меня ощущение жонглирования. Например, Черчесов недоволен каким-то вопросом и в ответ говорит, что статистику можно крутить и интерпретировать как угодно. И буквально тут же приводит цифры Кузяева, доказывая, что команда охотно и успешно шла в дриблинг. И так во всем. Станислав Саламович — человек упертый, и мы в этом в очередной раз убедились. Это может очень здорово помочь в футболе, но если такой специалист не добивается результата, то эта черта только усугубляет негативную реакцию.
Общий лейтмотив интервью — «так сложилось». Просто в данный конкретный момент не получилось докрутить команду. Здесь я примерно понял, о чем идет речь. Мне довелось некоторое время поработать в клубе и изнутри посмотреть на процесс. Так вот, направить в нужное русло коллектив из 40 мужиков (25 игроков + 15 человек стаффа), которые являются крутыми специалистами в своем деле и имеют соответствующие амбиции, — это очень сложно. Понятно, есть множество объективных факторов, а вот в субъективных еще поди разберись. Черчесов на Евро-2020 не разобрался. Об этом, порой витиевато, он и рассказал.
Что еще обратило на себя внимание — тренер ушел от глобальных вопросов о развитии нашего футбола (лимит, зарплаты и т.д.). Это значит, что никуда из этой среды он не денется.
Теперь тему сборной России на Евро уже можно окончательно закрывать, мусолить тут больше нечего. Людям каждый раз нужно лицо провала, в этот раз им стал Черчесов. Но Станислав Саламович уже ушел, а мы и остаемся один на один с вопросом, ответ на который надо было начинать искать сразу после финального свистка на копенгагенском стадионе «Паркен», — что дальше? Лично у меня сейчас нет четкого представления, кто нужен национальной команде и в какую сторону ей необходимо двигаться. Посмотрим, к чему придут в РФС.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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