Очередной цикл хейта сборной России можно считать закрытым. Лицом провала-2021 стал Черчесов

Реплика по мотивам большого интервью, которое дал «СЭ» бывший главный тренер нашей национальной команды.

Мнение

Большим интервью Станислава Черчесова «СЭ» для России фактически закончился чемпионат Европы. Не потому, что теперь уже бывший тренер все четко разложил и стало ясно, кто виноват и что делать. Ответить на все вопросы, возникшие после Евро-2020, невозможно: они в большинстве своем риторические. У нас вообще после провальных турниров существует обязательная общенациональная программа — некое afterparty. И разговор с Черчесовым ее завершил.

Каждый раз после вылета сборной с крупного турнира происходит примерно одно и то же. Звучит финальный свисток, первые эмоции уходят в соцсети, затем начинается коллективный просмотр знаменитого монолога из фильма «Изображая жертву». Все подписываются под каждым словом героя Виталия Хаева, и тема национальной команды становится главной во всех новостных агрегаторах. #НашиПарни возвращаются в Москву, и футболисты/тренеры обязательно ведут себя неправильно в глазах оскорбленной нации: или молчат, или говорят, но не то, или косо смотрят в камеру, или еще что-то. Начинается пересчет зарплат «зажравшихся миллионеров» и призывы убрать тренера, выступают уважаемые атлеты из других видов спорта. Все это складывается в народный призыв разогнать вообще всех. Помните, как пять лет назад ходила петиция о расформировании сборной России? Странно, что сейчас до этого не дошло.

Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В каждом таком наборе есть титульное событие, по которому и запоминается весь турнир. Евро-2012 — это аршавинские «Ваши ожидания — ваши проблемы», провал во Франции спустя четыре года — это загул Кокорина и Мамаева в Монте-Карло. Если отмотать чуть раньше, то символом пролета мимо чемпионата мира-2010 в ЮАР стала опять же аршавинская фраза «Виски организуйте, пожалуйста!».

В этот раз обошлось без масштабного «залета», и эту нишу заняла та самая 150-минутная пресс-конференция Черчесова. Нужно еще немного времени, но скорее всего этот турнир войдет в историю как «Евро полевого командира».

Черчесов объяснил, зачем он вообще бросился в омут с головой и согласился на тот прямой эфир. Что из этого получилось, мы видели. Чтобы получить реальные ответы на важные вопросы, нужно было еще одно интервью. И желательно в более удобных для него условиях, то есть не в прямом эфире. Разговор создал у меня ощущение жонглирования. Например, Черчесов недоволен каким-то вопросом и в ответ говорит, что статистику можно крутить и интерпретировать как угодно. И буквально тут же приводит цифры Кузяева, доказывая, что команда охотно и успешно шла в дриблинг. И так во всем. Станислав Саламович — человек упертый, и мы в этом в очередной раз убедились. Это может очень здорово помочь в футболе, но если такой специалист не добивается результата, то эта черта только усугубляет негативную реакцию.

Станислав Черчесов. Фото Global Look Press

Общий лейтмотив интервью — «так сложилось». Просто в данный конкретный момент не получилось докрутить команду. Здесь я примерно понял, о чем идет речь. Мне довелось некоторое время поработать в клубе и изнутри посмотреть на процесс. Так вот, направить в нужное русло коллектив из 40 мужиков (25 игроков + 15 человек стаффа), которые являются крутыми специалистами в своем деле и имеют соответствующие амбиции, — это очень сложно. Понятно, есть множество объективных факторов, а вот в субъективных еще поди разберись. Черчесов на Евро-2020 не разобрался. Об этом, порой витиевато, он и рассказал.

Что еще обратило на себя внимание — тренер ушел от глобальных вопросов о развитии нашего футбола (лимит, зарплаты и т.д.). Это значит, что никуда из этой среды он не денется.

Теперь тему сборной России на Евро уже можно окончательно закрывать, мусолить тут больше нечего. Людям каждый раз нужно лицо провала, в этот раз им стал Черчесов. Но Станислав Саламович уже ушел, а мы и остаемся один на один с вопросом, ответ на который надо было начинать искать сразу после финального свистка на копенгагенском стадионе «Паркен», — что дальше? Лично у меня сейчас нет четкого представления, кто нужен национальной команде и в какую сторону ей необходимо двигаться. Посмотрим, к чему придут в РФС.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.