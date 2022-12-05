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5 декабря, 17:00

«Сами, скоты, кричали, что не хотят с нами играть!» Как Польша спровоцировала бан России

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Артем Дзюба и Гжегож Крыховяк.
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Алаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Валерий Карпин и Чеслав Михневич.
Фото Польская федерация футбола
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Дзюба недоволен до сих пор, Крыховяк говорит, что это «уже история».
10.12.2022 | Англия — Франция

В конфликте России и Польши, которая накануне вылетела с ЧМ-2022, появился новый штрих. Экс-капитан сборной России Артем Дзюба на YouTube-канале «Площадка» критично отозвался о сборной Польши, которая весной этого года отказалась играть с нашей командой в стыках.

«В связи с последними событиями поляков просто терпеть не могу. Когда они еще начали кричать: «Мы с ними играть не будем», а потом: «Эх, жалко, что мы с ними не сыграли». Сами, скоты, кричали, что не хотят с нами играть...» — высказался Артем в компании с Леонидом Слуцким и стендап-комиками.

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Один из лидеров сборной Польши и бывший футболист «Локомотива» и «Краснодара» Гжегож Крыховяк отреагировал на выпад Дзюбы.

«Знаете, для меня это уже история. Самое главное, что происходит сегодня. Я не буду комментировать то, что кто-то сказал, потому что не знаю, что именно было сказано», — отметил он.

«СЭ» разбирается, действительно ли все было так, как утверждает Дзюба.

Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Валерий Карпин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Карпин встречался с Михневичем в Испании, а в УЕФА называли бойкот матча Польшей абсурдом

Первые разговоры о том, чтобы бойкотировать матч или требовать переноса игры из России, появились 22 февраля. Инициатива исходила от Министерства спорта Польши. Глава организации Камиль Бортничук предложил провести матч за пределами РФ.

«Мы постараемся провести этот матч как минимум на нейтральном поле. Если не одобрят, будем думать, что делать. Я считаю, что в такой ситуации польские спортсмены не должны ехать в Россию, но это мое личное мнение», — заявил он.

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Польский футбольный союз затем направил в ФИФА официальный запрос: «В связи с напряженной политической ситуацией между Украиной и Россией Польский футбольный союз обратился в ФИФА с просьбой срочно прояснить вопросы, связанные с организацией матча».

При этом накануне Валерий Карпин в испанской Марбелье встречался с тренером Польши Чеславом Михневичем. Судя по фото, беседа прошла в дружелюбном ключе.

Валерий Карпин и Чеслав Михневич. Фото Польская федерация футбола
Валерий Карпин и Чеслав Михневич.
Польская федерация футбола

УЕФА отреагировал оперативно. Вице-президент организации Збигнев Бонек заявил, что бойкотировать или переносить матч не стоит.

— Призыв к тому, чтобы Польша бойкотировала стыковой матч в Москве, абсурден. Кто-то хочет сверкнуть в соцсетях, но не имеет представления о реальности. Ни Бонек, ни кто-либо еще не может самолично отменить стыковой матч. Это может сделать только ФИФА, у нее пока что нет для этого оснований.

УЕФА занимается этим делом только в административном плане: например, назначает судей. Давайте готовиться к матчу в Москве. Давайте выиграем его, это будет весело.

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— ФИФА позволит проводить матч в России?

— Есть ли угроза для наших игроков в Москве? Нет. Так что у ФИФА нет причин переносить матч в Катовице, как нам хотелось бы, или на нейтральное поле, — отметил он.

24 февраля Польша, Швеция и Чехия подхватили призыв Польши и совместно заявили, что не поедут играть в Россию.

А Войцех Щенсны заявил, что польская команда готова даже к техническому поражению: «Я уже решил, что не буду играть с Россией, и рад, что товарищи по команде сделали такой же выбор. Если нам засчитают техническое поражение, то мы встретим это решение с высоко поднятыми головами, понимая, что поступили правильно. Я надеюсь, что Россию отстранят от чемпионата мира. Посмотрим, хватит ли у ФИФА смелости на это».

Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Футболисты сборной России.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

ФИФА разрешила России играть, но без флага и на нейтральном поле

27 февраля ФИФА выступила с заявлением о санкциях в отношении России: сборную Карпина не отстранили от стыковых матчей, но лишили флага и обязали проводить домашние игры на нейтральных полях.

Польшу это не устроило: «Решение ФИФА абсолютно неприемлемо. Мы не заинтересованы в участии в этом. Наша позиция остается неизменной: сборная Польши не будет играть с Россией, независимо от названия команды», — заявил глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

Швеция тоже требовала максимальных санкций: «Ожидали от ФИФА более жесткой позиции. Понятно, что позиция ФИФА нас не устраивает. Мы ждем от них дальнейших решений», — заявил президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон.

Из-за давления со стороны европейских футбольных федераций на следующий день, 28 февраля, ФИФА все-таки исключила Россию из турниров под своей эгидой, а также из турниров УЕФА.

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Ну а дальше началась история с отстранением клубов от еврокубков, разрешением для легионеров РПЛ приостанавливать контракты и введением новых санкций в отношении российского футбола.

На встрече с журналистами 23 марта, когда Россия должна была играть с Польшей, Валерий Карпин отмечал, что на месте поляков поступил бы так же.

— Если бы у России был такой шанс, вы бы настаивали, чтобы Польшу убрали из стыков?

— Конечно, настаивал бы, естественно. Сто процентов. Чтобы пройти дальше — конечно.

— Не очень-то вы в этом смысле...

— Вообще, да.

— Мы бы за свою шкуру переживали?

— И вы бы все кричали, орали, что их надо убирать. Сто процентов. Их позиция абсолютно понятна. Они первыми и начали кричать, орать.

В итоге Польша автоматически вышла в финал стыковых матчей, где обыграла Швецию (2:0) и отобралась на ЧМ-2022 в Катаре. Шведы и чехи, которые поддержали поляков, остались ни с чем, а у Польши возник легкий путь для выхода на ЧМ. В частности, Швеция играла с поляками через пять дней после тяжелого матча с Чехией (1:0).

Александр Алаев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александр Алаев.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Уже в августе президент РПЛ Александр Алаев назвал решение ФИФА чрезмерным и допустил, что все санкции начались как раз с призывов со стороны Польши.

— Не допускаете, что если бы Польша не начала протестовать, таких санкций не последовало бы?

— К сожалению, остальные страны за ними быстро потянулись. Что для меня странно, если честно: футболисты же едят один хлеб. Но Бог им судья.

Мне кажется, в ФИФА понимают, что те решения, которые они приняли, были чрезмерными. Мы же ничего не нарушили — ни один пункт регламента. Нас отстранили с аргументами «с вами не хотят играть» и «мы не уверены в безопасности», — отмечал Алаев.

4&nbsp;декабря. Франция&nbsp;&mdash; Польша&nbsp;&mdash; 3:1. Килиан Мбаппе и&nbsp;Оливье Жиру. Закономерный вылет Польши: Мбаппе и Жиру не дали ей ни шанса

В Катаре Польша со скрипом вышла из группы лишь по дополнительным показателям, обыграв Саудовскую Аравию (2:0), сыграв вничью с Мексикой (0:0) и проиграв Аргентине (0:2). В 1/8 финала поляки бесславно вылетели, по всем статьям проиграв Франции, — 1:3. Единственный гол Польша забила с пенальти на 9-й добавленной минуте, а Роберт Левандовски отмечал его так бурно, будто вывел сборную в четвертьфинал.

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Основные источники исследования

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