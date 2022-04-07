«Руководствуемся высшими ценностями». Как Польша возглавила травлю россиян в мировом спорте

Польские спортивные деятели постоянно оказываются в числе зачинщиков и главных сторонников санкций против сборной России.

Когда-то спорт был вне политики, ну или хотя бы стремился быть. Российские спортсмены, которых отстраняли от международных соревнований, и их защитники последние недели напоминали об этом постоянно. А отстранявшие парировали, что это правило больше не работает. Одной из стран, наиболее жестко выступавшей против России на всех уровнях, в том числе спортивном, стала Польша. И чиновники, и атлеты, и болельщики, и СМИ из этой страны подробно расписывали, почему россиян необходимо изолировать на всех интернациональных аренах. А министр спорта Польши Камиль Бортничук вообще договорился до того, что представителей России нужно срочно исключить из МОК и других международных федераций. Что же заставило польских спортивных деятелей забыть олимпийский принцип и превратиться в остервенелых русофобов?

Принцип или жульничество?

В самом популярном виде спорта — футболе — сама жизнь дала повод представителям Польши высказываться о России. Именно со сборной этой страны свел жребий нашу национальную команду в стыковом матче за право попасть на чемпионат мира. Все польские игроки, включая Роберта Левандовского, отказались играть со сборной Карпина.

«Мы решили, что не намерены играть в стыковом матче с Россией. Это непростое решение, но в жизни есть вещи поважнее футбола», — выпустили заявление футболисты сборной Польши. Пресс-атташе нашего соперника Якуб Квятковски даже заявил, что команда готова принять техническое поражение, лишь бы не встречаться на поле с россиянами. Но после аналогичных отказов сборных Чехии и Швеции (наших потенциальных противников в случае прохода дальше) ФИФА решила вообще исключить Россию из турнира.

Кстати, вместо встречи с командой Карпина поляки сыграли на стадионе «Хэмпден Парк» благотворительный матч с командой Шотландии (соперником украинцев). По 10 фунтов с каждого проданного билета было отдано в поддержку Украины. И все это — на фоне призывов отдать украинской сборной прямую путевку на мундиаль.

В итоге сборная Польши вышла в финал стыковых игр без борьбы, где, будучи более свежей, уверенно обыграла шведов и попала на чемпионат мира. Сборная Украины, которая тоже оказалась в стыках, свой матч сыграет лишь в июне. Ничто не мешало перенести и игры пути В с нашей командой, но политические резоны оказались сильнее.

К слову, матч сборной Польши и Швеции запомнился не столько футболом, сколько нецензурными кричалками польских фанатов. Во втором тайме, когда стало понятно, что дело идет к победе, те стали скандировать оскорбления в адрес России вместо прямой поддержки своей команды.

Запрет россиян в национальных турнирах

Но не только Левандовский и Ко отказались соревноваться с россиянами. Польская федерация плавания также объявила, что команда не приедет на чемпионат мира по водным видам спорта, если к участию будут допущены наши и белорусские спортсмены. С тем же посылом высказались и некоторые другие страны.

Олимпийский чемпион Евгений Рылов отказался выступать на турнире, еще когда россияне и белорусы могли участвовать в нейтральном статусе. Он аргументировал это тем, что не собирается соревноваться там, где его не хотят видеть и желают зла. Позже Международная федерация водных видов спорта закрыла путь на ЧМ всем российским и белорусским спортсменам.

Евгений Рылов на Олимпиаде-2022. Дмитрий Коротаев, Фото Известия

А вот федерация бадминтона Польши пошла дальше шантажа международных федераций. Она отозвала игроков с гражданством России и Белоруссии со всех соревнований под своей эгидой. Было и уже традиционное требование ко Всемирной федерации бадминтона запретить россиянам участвовать в интернациональных чемпионатах.

Но дискриминация на внутренних турнирах — это что-то новое. Президент PZBad Марек Краевски аргументировал ее тем, что чиновники союза в первую очередь руководствуются высшими ценностями, а уж потом занимаются спортом, который должен приносить радость. По его словам, союз не хотел допускать экстремальных ситуаций:

«В клубах, борющихся за первенство страны в Варшаве и Белостоке, есть россиянки и белоруски, а в команде из Сувалок — украинка. Нетрудно представить, что может случиться, когда дело дойдет до прямых дуэлей этих игроков. Если украинка откажется играть, в СМИ появятся новости, что из-за нее россиянка выиграла польский чемпионат».

Необходимости же выгонять поляков из российских клубов не было. Они и сами довольно оперативно самоустранились. Так, волейболистка Мальвина Смаржек покинула калининградский «Локомотив» и вернулась в Польшу, где сразу нашла себе команду. Прощаясь, она не назвала причину ухода, так как посчитала ее слишком очевидной.

«Я ухожу из клуба не потому, что хочу. Мне очень жаль, что так вышло. Хочу еще раз поблагодарить вас. Мне очень понравились русские, которые окружали меня здесь. Спасибо за вашу поддержку в течение последних восьми месяцев, вы потрясающие. Я чувствовала себя здесь как дома, это был один из лучших сезонов в моей жизни», — заявила Мальвина.

А что насчет ухода польской команды из российской лиги? Есть и такой пример: «Зелена-Гура» вышла из состава участников Единой лиги ВТБ. Все ее матчи этого сезона были аннулированы. Впрочем, польский клуб и до того не хватал звезд с баскетбольного неба: лучший результат за три года в лиге — шестое место.

Страсти по Рыбусу

Ну и напоследок снова о футболе. Польская федерация якобы потребовала от соотечественников, выступающих в РПЛ, разорвать контракты со своими клубами (такую возможность дала ФИФА). Гжегож Крыховяк и без этого пожелания решил покинуть «Краснодар». Хавбек осел в греческом АЕКе и подробно объяснил свое решение.

Намного менее однозначна ситуация у остальных поляков премьер-лиги. Рафал Аугустыняк, отнюдь не звезда польского футбола, собирается спокойно доиграть сезон в «Урале». Себастьян Шиманьски, вопреки прогнозам, вернулся из стана сборной и продолжает быть сердцем «Динамо». А Мацей Рыбус и вовсе обрусел, из-за чего словил порцию оскорблений из Польши.

Мацей Рыбус в матче «Локомотив» — «Ахмат». Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Себастьяна и Мацея от нападок защищал агент Мариуш Пекарски: «А в чем они оба виноваты? Что им сейчас делать? Ситуация совершенно новая для всех. Я мог бы для вида что-то предпринять, что-то заявить прессе, но я не хочу. Я веду себя как ответственный человек, веду себя естественным образом.

Мацей живет в России девять лет. У него жена из этой страны, двое сыновей. Сейчас его отъезд невозможен. Ситуация сложная, он пустил в России корни, тут много нюансов, о которых я не хочу говорить. Он не может просто вычеркнуть десятилетие из своей жизни и бросить свою семью. Его контракт истекает через два месяца, и мы думаем, что делать дальше".

Видимо, польских функционеров и болельщиков такие мелочи мало интересуют. Не покидаешь российский клуб — предатель, решил остаться — променял принципы на деньги, женился на россиянке — больше не поляк. Кажется, миру следует почаще вспоминать, что далеко не все делится на черное и белое.