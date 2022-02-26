Польша отказывается играть с Россией. Тест для ФИФА

Сборная Польши отказывается играть с Россией в отборе на чемпионат мира по футболу-2022

Стыковые матчи за право участвовать в ЧМ-2022 в Катаре должны пройти 24 и 29 марта.

До стыковых матчей за право попадания на ЧМ-2022 еще месяц, но вокруг них уже развернулась большая дискуссия. Напомню, что 24 марта команда Валерия Карпина должна сыграть в Москве с Польшей, а 29 марта победитель этой встречи — сойтись с сильнейшим в паре Швеция — Чехия.

В связи с событиями на Украине федерации Польши, Швеции и Чехии успели объединиться и выпустить в четверг, 24 февраля, совместное заявление, что отказываются играть в нашей стране.

УЕФА в пятницу огласил, что клубы и сборные России и Украины будут пока проводить свои домашние встречи на нейтральных полях. Однако это касается турниров под эгидой европейского футбольного союза, а стыковые матчи — ответственность ФИФА.

Вот последнее заявление президента этой организации Джанни Инфантино от 24 февраля.

«Как и все, этим утром мы проснулись и были шокированы тем, что увидели. Эта тема сегодня упоминалась на совете ФИФА. Мы обеспокоены происходящим и надеемся на восстановление мира на Украине через диалог. ФИФА продолжит высказывать солидарность людям, пострадавшим от этого конфликта. Первые стыковые матчи пройдут через месяц, надеемся, что вся ситуация будет разрешена к этому времени», — привел слова Инфантино ТАСС.

Но поляки не намерены ждать, они форсируют события уже сейчас. И меняют позицию с потрясающей быстротой. В четверг отказались ехать в Москву, теперь передумали и сделали еще более жесткое заявление.

«Сборная Польши отказывается проводить стыковой матч против команды России. Это единственно правильное решение. PZPN ведет переговоры с федерациями футбола Швеции и Чехии, чтобы представить свою позицию ФИФА», — написал президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша в Twitter.

А пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски уточнил в комментарии для «СЭ»: «Говорит ли заявление, что мы готовы пойти на техническое поражение? Да, мы вместе с футболистами решили, что играть против России не собираемся».

Интересно, чего тут больше — гражданской позиции или желания без игры сразу пройти в финал стыкового квартета? Если гражданская позиция, то к чему переговоры со Швецией и Чехией? Как бы то ни было, на ФИФА оказывается беспрецедентное давление, ей фактически ставят ультиматум. И это серьезный тест для международной футбольной федерации. Потому что принимать решение логично не по требованиям одной из сторон, а на основе регламента, где все прописано. В том числе и на случай внештатных ситуаций. Посмотрим, как с этим вопросом разберутся в ФИФА.

Вот, например, мнение почетного президента РФС Вячеслава Колоскова, которое он высказал «СЭ»: «Позиция Польши абсолютно неправильная. Нет решения ФИФА по поводу места проведения. Если не поедут на нейтральное поле, получат «баранку» — на этом все и закончится. Техническое поражение Польше, и мы идем дальше. Никаких других решений не будет. Если мы не поедем, то нам засчитают поражение. Было в истории такое, что к нам Испания не приезжала. Получила техническое поражение. Это регламент, там четко все прописано».

Что написано в регламенте

За отказ играть, к слову, может быть и более жесткое наказание, чем техническое поражение.

В соответствии с регламентом отборочного турнира чемпионата мира 2022 года любая футбольная ассоциация, «отказывающаяся от участия в отборочных соревнованиях после их начала, наказывается штрафом на сумму не менее 40 тысяч швейцарских франков».

В зависимости от обстоятельств, по которым принимается решение об отказе, дисциплинарный комитет ФИФА имеет право помимо штрафа «применить иные санкции, включая отстранение ассоциации от участия в последующих турнирах ФИФА».

Любой матч, который не состоялся или прерван, за исключением случаев форс-мажора, признаваемых ФИФА, «может привести к наложению санкций дисциплинарным комитетом ФИФА против соответствующих ассоциаций в соответствии с дисциплинарным кодексом ФИФА». Если же ФИФА признает факт форс-мажора, то в таких случаях дисциплинарный комитет может потребовать, чтобы матч был переигран.

От ассоциации, по чьей вине отменяется или прерывается игра, могут «потребовать компенсировать ФИФА, ассоциации — организатору матча расходы», связанные с таким решением.