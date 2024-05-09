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Сегодня, 19:14

Глава федерации гребли отметил настрой отобравшегося на Олимпиаду каноиста Петрова

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что российский каноист Захар Петров отобрался на Олимпийские игры в Париже.

«То что Захар может хорошо выступать, мы знали! У него первые такие большие взрослые соревнования. Конечно, психология может давать разные варианты. Но здесь он собрался, для него не стала препятствием вот эта внешняя непростая обстановка, то что он был в статусе индивидуального спортсмена. Хорошо выступил, взял определенный настрой, скорость. От начала и до конца лидировал. Молодец!» — сказал Архипов «СЭ».

В четверг, 9 мая, Захар Петров выиграл европейскую квалификацию Олимпийских игр в Париже, которая проходит в Сегеде (Венгрия).

Россиянин преодолел дистанцию 1000 м за 3 минуты 47,02 секунды. Второе место занял итальянец Николае Крачун — 3 минуты 49,03 секунды. Третьим финишировал испанец Пабло Креспо — 3.49,92.

Олимпиада
Евгений Архипов
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