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Сегодня, 21:25

Дзюба: «В связи с последними событиями поляков вообще терпеть не могу»

Иван Шитик
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российский нападающий Артем Дзюба не стал скрывать своего негативного отношения к сборной Польши.

«Я хотел бы, чтобы был шанс сразиться за выход с поляками, рассказчиками. В связи с последними событиями поляков вообще терпеть не могу», — сказал 34-летний футболист в интервью на YouTube-канале «Площадка».

Сборная Польши без борьбы вышла в финал стыковых матчей к чемпионату мира 2022 года из-за отстранения сборной России. Поляки активно поддерживали решение ФИФА наложить бессрочную дисквалификацию на сборную России.

Сборная Польши вышла в 1/8 финала ЧМ-2022, где встретится с командой Франции.

Источник: https://www.youtube.com/@ploschadka/videos

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 0
Австралия 0
1-й тайм

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Артем Дзюба
Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
17
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