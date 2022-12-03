Дзюба: «В связи с последними событиями поляков вообще терпеть не могу»
Российский нападающий Артем Дзюба не стал скрывать своего негативного отношения к сборной Польши.
«Я хотел бы, чтобы был шанс сразиться за выход с поляками, рассказчиками. В связи с последними событиями поляков вообще терпеть не могу», — сказал 34-летний футболист в интервью на YouTube-канале «Площадка».
Сборная Польши без борьбы вышла в финал стыковых матчей к чемпионату мира 2022 года из-за отстранения сборной России. Поляки активно поддерживали решение ФИФА наложить бессрочную дисквалификацию на сборную России.
Сборная Польши вышла в 1/8 финала ЧМ-2022, где встретится с командой Франции.
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