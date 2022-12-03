Дзюба: «В связи с последними событиями поляков вообще терпеть не могу»

Российский нападающий Артем Дзюба не стал скрывать своего негативного отношения к сборной Польши.

«Я хотел бы, чтобы был шанс сразиться за выход с поляками, рассказчиками. В связи с последними событиями поляков вообще терпеть не могу», — сказал 34-летний футболист в интервью на YouTube-канале «Площадка».

Сборная Польши без борьбы вышла в финал стыковых матчей к чемпионату мира 2022 года из-за отстранения сборной России. Поляки активно поддерживали решение ФИФА наложить бессрочную дисквалификацию на сборную России.

Сборная Польши вышла в 1/8 финала ЧМ-2022, где встретится с командой Франции.