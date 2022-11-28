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Сегодня, 20:00

«Сборным, которые хотят развала России, желаю скорейшего возвращения домой!» Романцев — о ЧМ-2022

Александр Львов
Обозреватель
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Футболисты сборной Польши.
Фото Reuters
Матч чемпионата мира.
Фото Reuters
Добавленное время.
Фото Reuters
Деян Ловрен.
Фото Reuters
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Рубрика «Спросите у Романцева».

Легендарный тренер «Спартака» и сборной отвечает на вопросы читателей «СЭ».

«Как и многие россияне, на ЧМ-2022 переживаю за Сербию»

Дмитрий Борисов: — Олег Иванович, если не секрет, за кого болеете на чемпионате мира в Катаре? И кого видите главными героями турнира?

— Уж точно не за те сборные, которые хотят развала нашей страны. Желаю им скорейшего возвращения домой, чтобы продолжили выдумывать новые санкции в отношении России. А вот за Сербию, с футболистами которой нас всегда связывали добрые и дружеские отношения, как и многие россияне, переживаю.

На чемпионате мира смотрю футбол и подмечаю то, что вызывает интерес в работе коллег. И, как обычно, жду открытия новых имен. Если говорить о героях, то, на мой взгляд, заявку на это звание уже подали несколько очень ярких футболистов.

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Пока это Очоа, который спас Мексику в матче с Польшей, отразив пенальти Левандовски. Жиру, дважды взломавший австралийскую оборону. И Ришарлисон — его второй мяч в ворота Сербии может стать самым красивым на ЧМ-2022. Конечно, еще можно ждать игрового взрыва от таких мировых авторитетов, как Месси и Роналду. Аргентинец уже напомнил о себе, забив Мексике и оформив результативный пас. Теперь слово за Криштиану.

Фавориты для меня — Бразилия, Англия, Франция и Испания. Но пока это только предположения.

Рубен Дугарян: — Как относитесь к мнению, что Катару нельзя было отдавать ЧМ — из-за проведения турнира зимой, запрета пива на стадионах и других неудобств?

— Уверен, что все это было известно ФИФА еще до принятия решения. Тем не менее выбор был сделан. Как бы ни возмущались болельщики, им стоит напомнить, что в чужую страну со своим уставом не едут. А раз уж прибыли, то будьте любезны жить по ее законам.

Допускаю, что к открытому недовольству призывают те, кому по политическим соображениям важно бросить тень на Катар и настроить против него другие страны. Вот так политика без разрешения ФИФА неожиданно стала 33-м участником чемпионата мира.

Матч чемпионата мира. Фото Reuters
Матч чемпионата мира.
Фото Reuters

Игорь Дорман: — Не поторопились ли в ФИФА с решением увеличить число участников ЧМ — с 32 до 48?

— Признаюсь, я тоже думал об этом. С одной стороны, ФИФА всегда стремилась к популяризации футбола на планете. Дело хорошее, но не в ущерб же зрелищности! И вы правы, Игорь, — если турнир еще больше разбавят проходными командами, то он потеряет остроту и привлекательность. Ведь по большому счету есть 10-12 стран высокого уровня — остальные могут выстрелить раз-другой и скиснуть.

Если от этой массовости кто-то и выиграет, то прежде всего ФИФА, которая, расширив число финалистов, пополнит свою казну.

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«Не мы начали смешивать футбол с политикой!»

Мирон Дружинин: — Как относитесь к нововведению ФИФА, которая увеличили добавленное к каждому тайму время? Это пойдет на пользу футболу или сломает привычное восприятие игры?

— Для меня, как и для многих других, футбольные новшества непривычны. Возьмем ВАР: казалось бы, это благо, с появлением которого ни одно нарушение не останется безнаказанным. Но неожиданно выяснилось, что именно это заставило защитников свести до минимума борьбу в своей штрафной. Да еще и прятать руки за спиной, чтобы не дать повода для назначения пенальти. Ведь в таких спорных моментах решения судейской видеобригады просто непредсказуемы.

Что касается добавленного времени, то организм футболиста привык к определенной нагрузке — два тайма по 45 минут плюс несколько к ним добавленных. Но лишние почти полчаса, как было в матче англичан с иранцами, — явный перебор. Прямо хоккеем попахивает с его чистым игровым временем. Удивляет еще и то, что подобный эксперимент проводится на чемпионате мира, где каждый матч наполнен колоссальным напряжением и борьбой. И мне как старому консерватору все эти новшества, которых раньше так упорно сторонился футбол, извините, не по душе.

Добавленное время. Фото Reuters
Добавленное время.
Фото Reuters

Борис Стоцкий: — В матче Польши с Мексикой я болел за мексиканцев, потому что помню, как гадко повели себя Левандовски и компания, отказавшись играть со сборной России. Прав ли я? Или футбол нельзя смешивать с политикой?

— Не мы начали смешивать футбол с политикой. И я уже говорил, что после бойкота поляками матча с Россией для меня ни Левандовски, ни сборной этой страны просто не существует. Так ведут себя только трусы. Поэтому, Борис, вы абсолютно правы.

Игорь Трояновский: — Главный скандал чемпионата мира — протест сборной Германии против решения ФИФА на запрет повязок One Love. Не считаете, что эта ситуация напрямую повлияла на поражение от Японии?

— Немцы просто пошли на поводу у тех, кто спровоцировал их на пропаганду сомнительных европейских свобод. Я не знаю, каких свобод они хотят, какого равенства, но вы приехали на чемпионат мира по футболу! Так играйте, побеждайте, доказывайте, что вы сильнее. А не кривляйтесь перед камерами. Скромная сборная Японии преподала Германии урок искреннего отношения к своей профессии.

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Егор Рябов: — В Катаре очень мало представителей российского футбола: Ловрен из «Зенита», воспитанник «Локомотива» Ондуа, динамовец Нгамале. Означает ли это, что РПЛ больше неинтересна топ-легионерам?

— Для начала давайте вспомним о массовом отъезде из России большой группы иностранцев. Некоторые из них сейчас выступают за свои сборные в Катаре. Кто-то уезжал по своей воле, кого-то просто заставили. И снова приходится говорить о политике, которая не обошла стороной не только наш футбол, но и другие виды спорта. Значит, наступило время, которое надо не просто пережить, а стать сильнее. Считаю, что представителей нашего чемпионата в Катаре могло быть и больше. Думаю, в своем нынешнем состоянии Промес вполне мог бы пригодиться сборной Нидерландов. Удивлен, что в Бразилии обошли вниманием Малкома и Вендела.

Да, после отстранения от всех международных турниров интерес к российскому чемпионату у легионеров упал. Но это вопрос времени.

Деян Ловрен. Фото Reuters
Деян Ловрен.
Фото Reuters

Дмитрий Бурцев: — Вам не кажется, что на чемпионате мира стали играть более жестоко: сплошь и рядом удары локтями в лицо, стремление наступить сопернику на голеностоп. Это та самая игровая грязь, которую некоторые называют маленькими футбольными хитростями.

— Не кажется. Более того, я уже говорил, что с появлением ВАР в штрафной почти не осталось настоящей мужской борьбы. А место для игровой грязи, именуемой футбольной хитростью, перенести в середину поля — там пенальти не назначат. Поэтому в матче Бельгии и Канады соперники заработали на двоих 25 фолов, а Португалия с Ганой — 32. И с приближением концовки турнира, когда подскочит градус борьбы, эти цифры, скорее всего, еще вырастут.

Матч «Зенит» — «Спартак». Фото ФК «Зенит»
Матч «Зенит» — «Спартак».
Фото ФК «Зенит»

«Не увидел, в чем «Зенит» превосходит «Спартак»

Дмитрий Рогов: — В воскресенье забыл про чемпионат мира и смотрел кубковый матч «Спартака» в Питере. Хотелось бы узнать ваше мнение о том, как выглядела наша команда и способна ли она побороться с «Зенитом» за чемпионство.

— Признаюсь, я думал, что «Спартак» сыграет острее. Но то, что он практически обеспечил себе выход в следующий этап Кубка России, исключило игровой риск. По той же причине не рвал на себе рубаху и «Зенит». Потому зрелищными получились последние 15 минут. Хотя вялость и отсутствие эмоций в действиях интересной связки Промес — Соболев объяснить турнирными гарантиями нельзя. А вот с выходом Николсона дела впереди у спартаковцев пошли веселее. Оборона же, которую прежде частенько критиковали, мне понравилась. И появившаяся в ней молодежь вместе с опытным Джикией практически не дала самой результативной команде РПЛ забить ни одного мяча.

27&nbsp;ноября. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0, пен. 4:2. Драка Шамара Николсона и&nbsp;Родригао. Массовая драка и море красных карточек. «Зенит» и «Спартак» лихо завершили год, Питер отправился в Путь регионов

Я не увидел, в чем бы «Зенит» превосходил «Спартак». Что касается спора за чемпионство, то шесть очков разрыва — это, конечно, убойная фора. И здесь нам может сыграть на руку спад «Зенита», от которого никто не застрахован. Но при этом ни в коем случае нельзя самим терять очки. Быть может, я выскажусь как заинтересованное лицо, но считаю, что ни по составу, ни по игре сегодняшний «Спартак» не уступает «Зениту».

Леонид Федоров: — Что скажете о драке, которой завершился матч «Зенита» со «Спартаком»?

— Не знаю как кому, но мне такие заварухи удовольствия не приносят. Да — горячо, да — с душой, но при чем здесь футбол? И первое, что пришло в голову, — а почему вы, ребятки, все это на поле не показывали? Или берегли силы в этой скучноватой, пресной игре вот для такой рукопашной разборки? А может, вам стоило с нее начать, чтоб народу на вас потом веселее смотреть было? И драка-то вроде бы не из самых крутых — без крови, сирен «Скорой», спецназа. Зато сколько интересных вопросов породила.

А уж как я за родной КДК порадовался — наконец-то и ему настоящее дело обломилось. Это вам не какое-то непонятное выяснение отношений между двумя тренерами, которые к тому же еще и руки потом пожали. Тут история посерьезней — с мордобоем, представителями разных национальностей. Тут надо копать и копать, чтобы всем виновным по полной досталось. Чтобы про «фейр плей» и «Нет расизму» не забывали!

Массовая драка на&nbsp;футбольном поле после окончания основного времени матча &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Бойня в Петербурге. В драке виноваты не только игроки, но и Москалев

А пока предварительный вердикт вполне адекватен — красных карточек с обеих сторон «удостоились» Барриос, Малком и Родригао из «Зенита», Николсон, Селихов и Соболев из «Спартака». Двое последних, правда, бросились в свару со скамейки, чтобы растащить бойцов, забыв, что доброе дело тоже наказуемо. Но, на мой взгляд, к такой горячей концовке все и шло — слишком уж много было в игре грубости и профессионального неуважения.

Не знаю, как на родине ведут себя эти молодые люди, приехавшие к нам из-за границы зарабатывать на хлеб. Но, похоже, у них сложилось мнение — здесь можно все. Кто-то может сослаться на давние, не лучшие отношения между фанатами Питера и Москвы, которые частенько заканчивались подобным выяснением отношений. Но вряд ли Барриос схлестнулся с Николсоном именно на этой почве. Ведь те, кто воскресным вечером на поле «Газпром Арены» мутузил друг дружку, не оголтелые фанаты и выходят на газон, чтобы играть. Играть в футбол и приносить радость!

Порадовали...

Спартаковец Квинси Промес против Вильмара Барриоса и&nbsp;Александра Ерохина.

Тимур Крылов: — Олег Иванович, знаю, что вы всегда с уважением относились к работе Леонида Слуцкого. Не показался ли вам его уход из «Рубина» поспешным, ведь казанцы в числе претендентов на возвращение в РПЛ?

— Думаю, что, кроме самого Леонида Викторовича, ответа на ваш вопрос, уважаемый Тимур, никто не даст. Для «Рубина» все в первой лиге пока складывается не очень просто, но шансы на возвращение действительно неплохие. Значит, причины ухода в чем-то другом. И здесь надо знать об отношениях тренера с клубным руководством и игроками. Слуцкого я считаю настоящим профессионалом нашего дела, с опытом и серьезными победами. И если получится с ним связаться, то обязательно скажу, чтобы он не затягивал паузу, а брался за работу, которая в трудные минуты лечит лучше всего. А работать он умеет!

Леонид Слуцкий. Слуцкий все-таки покинул «Рубин». Лидеры команды уговаривали его остаться, сам тренер хотел уйти еще раньше

Федор Бурцев: — От всех наших болельщиков хотел поблагодарить вас за то, что согласились возглавить комитет ветеранов «Спартака». Возможно, это станет примером для других клубов. Что-то уже удалось сделать?

— Спасибо за теплые слова! Приятно, что не забываете нашего брата ветерана. Идея создания такого комитета — заслуга руководства клуба. А воплощать ее в жизнь, надеюсь, мы будем все вместе. Пользуясь случаем, предлагаю всем, кому небезразлична судьбы спартаковских ветеранов, присылать в «СЭ» на мое имя предложения, пожелания и советы, которые помогут в работе нашему комитету. Сейчас, когда мы только в начале пути, это особенно важно. А пока мы делаем первые шаги, выстраиваем общую программу и определяем круг первостепенных задач.

P.S. Еще раз спасибо, что не забываете! Возможно, я сказал не все, что вам хотелось услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба еще раз напомню: любите «Спартак», а не себя в «Спартаке»!

По-прежнему ваш, Олег Романцев!

Олег Романцев
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
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