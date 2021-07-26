Валерий Карпин: «Я не спаситель, это точно»
14:37
Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий после подписания контракта с РФС.
«Я не спаситель, это точно. Я сказал, что не хочу в сборную? Поставьте себя на мое место. Вы хотите, чтобы я при контракте в клубе сказал, что хочу в сборную? Это было бы неэтично по отношению к клубу», — сказал Карпин.
Соглашение Карпина с РФС будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и «Ростове».
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