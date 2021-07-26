Александр Дюков ответил на вопрос о зарплате Карпина в сборной России
14:39
Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о зарплате Валерия Карпина в сборной России. По его словам, финансовые условия не разглашаются.
«Контракт в 700 тысяч евро? Цифра не соответствует действительности. Финансовые условия контракта мы не разглашаем. Скажу лишь, что это было самым последним, что мы обсуждали».
Официально о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России было объявлено сегодня. Он сменил на посту Станислава Черчесова, который ушел в отставку после неудачного выступления на Евро-2020.
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Материалы сюжета: Сборная России: назначение Карпина новым тренером, отставка Черчесова после Евро 2020, главные новости
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