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Александр Дюков ответил на вопрос о зарплате Карпина в сборной России

14:39
Валерий Карпин и Александр Дюков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин и Александр Дюков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о зарплате Валерия Карпина в сборной России. По его словам, финансовые условия не разглашаются.

«Контракт в 700 тысяч евро? Цифра не соответствует действительности. Финансовые условия контракта мы не разглашаем. Скажу лишь, что это было самым последним, что мы обсуждали».

Официально о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России было объявлено сегодня. Он сменил на посту Станислава Черчесова, который ушел в отставку после неудачного выступления на Евро-2020.

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Сергей Федоров все материалы автора

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