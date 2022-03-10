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Сегодня, 18:07

Карпин: «Рад продолжить работу в сборной России. Надеюсь, что скоро наш футбол вернется на международную арену»

Карпин прокомментировал продление контракта со сборной России до конца 2022-го
Анна Горшкова
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал продление контракта с Российским футбольным союзом (РФС).

«Рад возможности продолжить работу с национальной сборной России. Надеюсь, что очень скоро наш футбол вернется на международную арену и мы сможем вновь участвовать в официальных матчах. Благодарен руководителям РФС и футбольного клуба «Ростов», которые в текущей ситуации согласовали возможность совмещения работы в сборной и в клубе», — приводит слова Карпина сайт РФС.

Контракт главного тренера сборной России продлен до конца 2022 года. Также РФС согласовал совмещение работы в национальной команде и в в футбольном клубе «Ростов».

Источник: https://www.rfs.ru/news/215412
Валерий Карпин
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
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