Карпин: «Рад продолжить работу в сборной России. Надеюсь, что скоро наш футбол вернется на международную арену»
Карпин прокомментировал продление контракта со сборной России до конца 2022-го
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал продление контракта с Российским футбольным союзом (РФС).
«Рад возможности продолжить работу с национальной сборной России. Надеюсь, что очень скоро наш футбол вернется на международную арену и мы сможем вновь участвовать в официальных матчах. Благодарен руководителям РФС и футбольного клуба «Ростов», которые в текущей ситуации согласовали возможность совмещения работы в сборной и в клубе», — приводит слова Карпина сайт РФС.
Контракт главного тренера сборной России продлен до конца 2022 года. Также РФС согласовал совмещение работы в национальной команде и в в футбольном клубе «Ростов».
Источник: https://www.rfs.ru/news/215412
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