Валерий Карпин продлил контракт со сборной России до конца 2022 года и возглавил «Ростов»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин продлил контракт до конца 2022 года, информирует официальный сайт Российского футбольного союза.

Также РФС согласовал совмещение работы в сборной и ФК «Ростов» — 53-летний тренер снова возглавил команду РПЛ.

Карпин возглавляет главную команду страны с 23 июля 2021 года. Под его руководством сборная провела 7 матчей, в которых одержала 5 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение. Ближайший учебно-тренировочный сбор национальная команда проведет с 21 по 27 марта в Москве.

В «Ростове» Карпин работал с 2017 по 2021 год. Изначально планировалось, что полгода он будет совмещать работу, но 2 августа тренер объявил об уходе из клуба.

После 20 туров чемпионата России «Ростов» занимает 14-е место.