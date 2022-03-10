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Сегодня, 18:20

Дюков: «РФС доверят Карпину и его штабу и положительно оценивает результаты, которые показала сборная»

Дюков прокомментировал продление контракта в главным тренером сборной Карпиным
Анна Горшкова
Корреспондент
Валерий Карпин и Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал продление контракта в главным тренером сборной Валерием Карпиным.

«Национальная сборная продолжит собираться и работать. Вне зависимости от внешних факторов система подготовки футболистов должна функционировать. Мы доверяем Валерию Карпину и его штабу и положительно оцениваем результаты, которые показала команда под их руководством. Поэтому РФС принял решение продлить соглашение.

С учетом сложившейся ситуации РФС не возражает против совмещения Валерием Карпиным работы в сборной и в футбольном клубе «Ростов». Валерий Георгиевич — амбициозный специалист, которому нужна постоянная конкурентная практика и новые профессиональные вызовы.

При этом мы исходим из того, что обстоятельства могут измениться в любой момент. Поэтому РФС зафиксировал возможность прекратить совмещение работы тренера в сборной и клубе как только национальная команда вернет право выступления в международных соревнованиях", — приводит слова Дюкова сайт РФС.

Контракт с Капиным и его помощниками продлен до конца 2022 года. Специалист возглавляет главную команду страны с 23 июля 2021 года.

Ближайший учебно-тренировочный сбор национальная команда проведет с 21 по 27 марта в Москве.

Источник: https://rfs.ru/news/215412
Валерий Карпин
РФС
Сборная России по футболу
Александр Дюков
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