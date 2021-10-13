Ургант назвал хитростью отсутствие Дзюбы в сборной России при Карпине

Ведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» прокомметировал победу сборной России по футболу над Словенией (2:1).

Среди прочего он пошутил про нападающего Артема Дзюбу, который отказался выступать за национальную команду, сославшись на плохую форму.

«Кстати, относительно того, насколько важно не выкладывать видео, — сказал Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант». — Тренер сборной Словении заявил, что команда России стала сильнее без Артема Дзюбы. Все же понимают, что отсутствие Дзюбы — это спортивная хитрость. Словенцы готовились играть против Артема и не успели поменять схему игры. Они играли против Дзюбы, хотя того не было на поле».

Сборная России лидирует в группе H отборочного турнира чемпионата мира-2022 с 19 очками. Ближайший преследователь — Хорватия (17 баллов).

Национальная команда гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022. 11 ноября Россия проведет домашний матч с Кипром, а 14-го числа сыграет в гостях с Хорватией.

52-летний Карпин тренирует национальную команду с июля 2021-го. Вместе с ним сборная одержала четыре победы в отборе ЧМ-2022 и один раз сыграла вничью.