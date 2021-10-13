Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о том, как складывался диалог с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

Ранее 33-летний Дзюба попал в расширенный список национальной команды на октябрьские матчи сборной России против Словакии и Словении, но затем отказался от вызова в национальную команду, сославшись на плохую форму. В прошлом у Карпина и футболиста сине-бело-гоулубых был конфликт.

— Сначала мы встретились в Питере (в августе). Он сказал: «Я готов, я хочу, всё окей». Я ему ответил: «Хорошо, работай, — приводит слова Карпина «Чемпионат». — Вызову или не вызову, не знаю, показывай игру, а я буду выбирать». Потом он попадает в расширенный список.

— Прежде чем включить его в расширенный список, вы с ним не пытались связаться? Сообщением, звонком?

— А зачем? Потом, когда опубликовали расширенный список, я ему написал: «На связи?». Он ответил: «Да, на связи». Я ему позвонил, говорю: «Через неделю будем давать окончательный список. Ты готов, всё нормально?» — «Нет, я не готов, мне надо набирать форму». — «Окей, хорошо».

— Это нормально, когда игрок сам оценивает свою форму и ставит свою оценку формы выше оценки главного тренера?

— Не знаю.

— А в клубе вы хоть раз сталкивались с тем, чтобы игрок вам сказал: «Я не готов»?

— В клубе он деньги получает, а в сборной — нет. В клубе ему скажут: «Не готов играть, значит, зарплату не получаешь». Все! А здесь что сделаешь? Какие у меня рычаги? Не хочет — и не надо.

— Есть игроки, которые не готовы ехать в сборную, если не играют в основе. Черчесов намекал, что таким является Смолов.

— У многих игроков такое бывает. Я позвонил Феде перед первым вызовом: «Если хочешь — приезжай, но ты можешь не играть. Может быть, выпущу, но гарантий не даю». Он сказал, что повзрослел, что все понимает. Спросил его: «Слово даешь, «на мужика»?» — «Да, Георгиевич, вопросов нет».

Сборная России лидирует в группе H отборочного турнира чемпионата мира-2022 с 19 очками. Ближайший преследователь — Хорватия (17 баллов).