Ургант пошутил о голе Джикии через себя и песне сборной России о Карпине

Ведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» прокомметировал победу сборной России по футболу над Словенией (2:1).

В частности, он отметил гол защитника Георгия Джикии, а также песню «Валера, Валера», которую исполнили игроки и главный тренер Валерий Карпин в раздевалке после встречи.

«Сборная России по футболу обыграла сборную Словении в отборочном матче ЧМ-2022. Слово-то какое — «обыграла». Знаете, что радостно? Хорошая была игра, — отметил Ургант. — Сколько раз побеждали в неинтересных матчах? А тут красивая игра, красивые голы. Вспомните гол, который забил Джикия. Через себя — раз! Наконец-то нашим футболистам показали, как играют наши «пляжники». После матча Джикия сказал, что его основной задачей было попасть по мячу. И в этом заключается революционный подход Валерия Карпина — попасть по мячу. Это довольно высокая планка. Это не дает тебе какого-то второго варианта — попадай по мячу. Ведь долгие годы в сборной России была совершенно другая задача — просто удержать трусы на бедрах.

Сборная после матча отблагодарила тренера Валерия Карпина. Как можно отблагодарить человека, у которого есть все? Исполнить ему песню. Строчку «Я буду тебе самой верной» не все ребята хором спели. Давайте прислушаемся к просьбе Валерия и не будем никуда это выкладывать".

Сборная России лидирует в группе H отборочного турнира чемпионата мира-2022 с 19 очками. Ближайший преследователь — Хорватия (17 баллов).

Национальная команда гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022. 11 ноября Россия проведет домашний матч с Кипром, а 14-го числа сыграет в гостях с Хорватией.

52-летний Карпин тренирует национальную команду с июля 2021-го. Вместе с ним сборная одержала четыре победы в отборе ЧМ-2022 и один раз сыграла вничью.