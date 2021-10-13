Егор Титов сравнил игру сборной России при Карпине и Черчесове

Бывший капитан сборной России Егор Титов высказался об игре национальной команды после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера. Ранее сборную тренировал Станислав Черчесов.

«Улучшения по сравнению со сборной Черчесова? Конечно, сразу бросается в глаза высокий прессинг, быстрые возвращения после потери мяча за линию игроков, владеющих мячом. То, что отошли от игры на «столба», как мы играли с Артемом Дзюбой, если что-то плохо, бей в него, а он зацепится или сбросит, второй темп, плюс забивал много. Сейчас у нас абсолютно равная команда, нет таких явных лидеров, каким был Артем долгое время при Черчесове. Поэтому тем, наверное, интереснее, что соперник не знает, откуда ему ждать опасности. Вот сейчас увидели игру на стандартах, мы и раньше неплохо играли на них, сейчас мы видим, что это у нас в приоритете», — цитирует Титова ТАСС.

52-летний Карпин тренирует национальную команду с июля. Вместе с ним сборная одержала четыре победы в отборе ЧМ-2022 и один раз сыграла вничью.