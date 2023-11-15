Карпин о словах Абаскаля про совмещение постов в сборной и «Ростове»: «Мне по барабану»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о совмещении двух постов.

— Абаскаль сказал, что не знает случаев, когда тренер возглавлял и сборную, и клуб. Он хамит, или это особая любовь к вам?

— С чем это связано — не знаю. Говорит и говорит.

— Вам по барабану?

— Естественно. Как обычно. Он говорит, что не знает тренера, который тренирует и сборную, и клуб. А он знает хоть одну сборную, которая забанена на неопределенный срок?

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 (мск).

Валерий Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Он совмещал работу в национальной команде и в «Ростове» с июля по август 2021 года, затем покинул ростовский клуб, а в марте 2022 года вернулся к совмещению работы в команде и сборной.