Ловчев: «ФИФА и УЕФА теперь не управляют футбольными процессами»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев в комментарии для «СЭ» назвал главным разочарованием года политические решения ФИФА и УЕФА.

«Международный футбол весь загажен политическими решениями. Руководители ФИФА, УЕФА были главенствующие в своем виде спорта, а сегодня министры иностранных дел и прочие лезут. Самый показательный пример: Шапи, воспитанник «Краснодара», сейчас играет в Израиле. Израильская команда играла в еврокубках. Они приехали в Польшу и его не пустили. Что сделали УЕФА и ФИФА? Да ничего! Им плюнули в лицо, они вытерлись и до свидания. Это был самый главный штрих. ФИФА и УЕФА теперь не управляют футбольными процессами. Любые страны могут не пустить, отказаться от участия. Меня это расстроило больше всего в этом году. Восстановить это будет очень трудно. Открыли ящик Пандоры», — сказал Ловчев «СЭ».

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.