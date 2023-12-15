Головин: «Всегда с огромным удовольствием приезжаю в сборную России, работать приятно»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» заявил, что ценит каждую тренировку в расположении сборной России.

«Сборная России — это сборная России. Главная команда страны. По большому счету тут больше нечего добавить. Всегда с огромным удовольствием приезжаю в сборную, работать приятно. Да, сейчас непростое время, но для меня ценна каждая тренировка в сборной, общение с ребятами, тренерским штабом, болельщиками. Поэтому от сборной России у меня всегда только позитив. Разумеется, при условии, что мы добиваемся нужного результата», — сказал Головин «СЭ».

Головин стал лауреатом премии лучшему футболисту 2023 года по версии «СЭ».

В уходящем году российский хавбек забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач в 36 официальных матчах за «Монако».

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