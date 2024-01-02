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Сегодня, 11:53

Митрофанов рассказал, что УЕФА быстро согласовал проведение матча Россия — Сербия

Виктория Кравченко
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил о ходе переговоров с УЕФА о проведении товарищеского матча Россия — Сербия.

— Раз переговоры с федерацией футбола Сербии о товарищеском матче завершились успешно, значит, проблем не было. В марте европейским сборным нужны товарищеские встречи, так как для большинства из них завершился отбор на Евро-2024.

— Была информация, что УЕФА мог запретить сборной России проводить товарищеский матч с Сербией. Так ли это?

— Нет. Заявка была подана в УЕФА, и это было самое быстрое согласование на моей памяти. Мы утром 20 декабря послали заявку, и перед началом исполкома РФС нам ее утвердили, — цитирует Митрофанова «РБ Спорт».

Товарищеский матч Россия — Сербия должен пройти 21 марта 2024 года в Москве на стадионе «Динамо».

В 2023 году сборная России провела 8 товарищеских матчей, в которых одержала 3 победы: над Ираком (2:0), Камеруном (1:0) и Кубой (8:0).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-mitrofanov-uefa-by-stro-soglasoval-provedenie-matcha-rossiya-serbiya/
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
Максим Митрофанов
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