Сборная России сыграет с Сербией в марте 2024 года

Сборная России достигла договоренности о проведении товарищеского матча с Сербией, заявил президент РФС Александр Дюков. Встреча должна состояться в марте 2024 года.

— Не считаете ли, что РФС и лично вам не хватает авторитета, чтобы снять запрет ФИФА?

— Авторитета хватает, чтобы разговаривать, но не хватает, чтобы добиться решения по этому вопросу, — сказал Дюков. — Я не вижу какого-то кризиса. Безусловно, нам важно играть. Но вертикаль сборных функционирует, проводятся международные матчи и у клубов, и у сборных. В марте запланирована игра с Сербией. Договор мы подписали — в марте сыграем с ними дома.

— Есть ли уверенность, что матч с Сербией не сорвется, как игра с боснийцами?

— Не могу ничего утверждать. Есть контракт, который мы подписали. С боснийцами была их инициатива, была договоренность, но не было контракта.

— Разве не драма то, что наша сборная уже два года не проводит официальные матчи?

— Это плохо. Но это не драма. Давайте определимся, что есть драма. Катастрофа — это когда у молодых футболистов нет возможности ни тренироваться, ни играть.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого российская сборная не сыграла в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши и пропустила отборочный турнир Евро-2024.