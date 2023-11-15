Овчинников — об ошибке Акинфеева в игре с Южной Кореей: «Это стечение обстоятельств, которое трудно объяснить»

Бывший тренер вратарей сборной России Сергей Овчинников в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» вспомнил гол, который Игорь пропустил от корейцев в матче чемпионата мира 2014 года.

«Именно в Бразилии, именно перед игрой с Южной Кореей я что-то внутри почувствовал, — вспоминал Овчинников. — Плюс очень специфичное поле было — очень мокрое. Плюс очень специфичный мяч. Он как мыло. Мы разговаривали с Игорем и с другими вратарями: «Не дай бог не удержишь». Я не склонен верить, что мы эту тему подняли — и произошла эта ошибка... Но на самом деле я не считаю это ошибкой. Это все-таки стечение обстоятельств, которое трудно объяснить. Вратарь такого уровня... никто не поверит, что вратарь такого уровня сделает такое действие, но это произошло».

В стартовом матче группового турнира сборная России сыграла вничью с Южной Кореей (1:1), затем проиграла Бельгии (0:1), в решающем матче не обыграла Алжир (1:1) и завершила выступление на турнире.

15 ноября на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» стартовал документальный сериал, посвященный жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Акинфеев. 20-й сезон. Смотреть первый эпизод