Пока цирк со сменой тренеров в «Спартаке» будет продолжаться — такие 0:4 будут снова и снова. Рабинер — о Суперкубке

Обозреватель «СЭ» — о третьей подряд победе Сергея Семака и его команды в матче за Суперкубок России.

За 12 последних матчей «Зенита» и «Спартака» в Питере у красно-белых — лишь две нулевые ничьи. И разность мячей — 40:10

Вчера в концовке материала о матче ветеранов «Зенита» и «Спартака» я усомнился, что Суперкубок сможет соответствовать встрече легенд на «Петровском» по впечатлениям и обсуждениям, да даже по накалу.

Так все и вышло. Не собираюсь строить из себя пророка — получилось ровно то, что и должно. Другое было бы чудом. Гильермо Абаскаль приехал в Москву 17 июня; с тех пор прошло 22 дня. Мельтешение тренеров в «Спартаке» таково, что сейчас, признаюсь, пришлось свериться с интернетом, чтобы не ошибиться в имени 33-летнего испанца.

Ощущение, что для высшего руководства красно-белых тренеры — это, выражаясь на футбольном жаргоне, тренерА, так же как для непритязательных авторов слов к поп-песенкам, начиная с 90-х годов, стихи на музыку — текстА. Сколько лет во главе клуба Леонид Федун, столько же в нем работало и тренеров — 18. У «Зенита», для сравнения, — восемь. У ЦСКА, несмотря даже на четырех тренеров за последние два года, — девять.

Красно-белым не помогла и та антилогика, благодаря которой они выиграли чемпионат России при Массимо Каррере, никогда до прихода в «Спартак» не работавшем главным тренером, не игравшем и не жившем за границей и не знавшем иностранных языков. Эта самая антилогика только и могла позволить им выиграть на «Газпром-Арене» при абсолютно всех вводных, говоривших за соперника. Она уже помогла им победить в Питере в последний на сегодня раз, в мае 2012-го, когда при 2:1 в пользу «Зенита» удалили Эменике, но удар Кариоки в меньшинстве принес победу команде Валерия Карпина.

За десять лет, которые прошли с тех пор, «Зенит» дома по три раза проигрывал «Рубину» и «Тереку» (еще не «Ахмату»), два — «Краснодару», по разу — «Ростову», «Динамо» (то поражение, правда, было техническим), «Крыльям Советов», «Арсеналу», «Локомотиву» и «Сочи». Со «Спартаком» в 11 матчах (с учетом кубкового полуфинала в 2020-м) петербуржцы одержали 9 побед при двух ничьих с разностью мячей 36:10.

Теперь добавляем еще один выигрыш и четыре сухих мяча — 10-2-0, 40:10. В этот период, думаю, не только в российском и в мировом футболе не было ничего более предсказуемого, чем результат матча «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге. Оба раза красно-белым удалось добиться нулевых ничьих: если зенитовцы забивали хоть один мяч, они всегда побеждали.

Кроме более высокого класса, «Зениту» помог фол Чистякова на Соболеве. И для футбола это нормально

То есть, по статистике, расходиться можно было уже после потрясающего крученого удара Ивана Сергеева. Гол был чистейшим, никаким фолом Кузяева на Умярове перед тем даже не пахло. Просто Наиль отпустил мяч от себя, чего перед своей штрафной делать никак не следовало, Далер успел первым и проткнул мяч форварду. К Москалеву по этому эпизоду — никаких вопросов.

Но какой же ударище получился у Сергеева! Вы знали, что он может так бить из-за штрафной? Ценную информацию раскопал коллега Александр Дорский: оказывается, Иван никогда не забивал из-за штрафной ни в РПЛ, ни в ФНЛ, ни в Кубке России, а только дважды во втором дивизионе за «Строгино».

А через пять минут стало 2:0. И тут никакого офсайда у Малкома не было. Справа у центральной линии выдернулся на опережение Чернов, не успел — и у «Зенита» возникла куча пространства, которым Дуглас Сантос блестяще воспользовался, подключившись к атаке и отдав голевую Малкому. Действия других спартаковских защитников, отчаянный, но не спасший ситуацию выход Селихова — все это было уже второстепенно. Главный виновник гола, освободивший для «Зенита» полполя и давший численное преимущество, — именно Чернов. О Жиго, приславшем перед матчем видеоприветствие спартаковцам на русском, болельщики красно-белых такими темпами будут вспоминать еще долго.

Иван Сергеев с мячом. Александр Федоров, Фото «СЭ»

И ведь вроде бы только что и момент шикарный у молодого Денисова был, и вообще вначале «Спартак» действовал агрессивнее и понятнее, у него хорошо работал прессинг, Соболев выигрывал все единоборства, из обороны гости хорошо выходили через пас. Все это требовало закрепления в виде гола, но свой шанс красно-белые упустили. «Зенит» же, напротив, забил — пусть где-то и шальным образом, но какая разница?

А дальше все стало... как обычно. Второй гол вскоре после первого, а третий — когда еще команды, по сути, были на перерыве. «Спартак» — так точно. Вся его опорная зона и защита в момент мяча Вендела смотрела футбол — и на тренировках сопротивление идет серьезнее. После этого действительно можно было расходиться.

Управляемая грубость — часть футбола, пусть и не самая приятная и джентльменская. Но тут и не салон благородных девиц. Помните, как в середине первого тайма Чистяков сзади вломил в шею Соболеву, и того пару минут врачи приводили в чувство? До того на Александре строилась большая часть спартаковской игры, он выигрывал всю борьбу, с него начался голевой момент Денисова.

А после — ничего. И игра у «Спартака» развалилась как раз после этого. И даже если бы Москалев показал Чистякову желтую карточку (что, по-моему, надо было делать и на чем бурно настаивал Абаскаль), это ничего бы не изменило.

Когда у «Спартака» с такой частотой меняются тренеры, а нынешний не работает еще и месяца, то игра команды — настолько тонкий лед, что разрушить ее очень просто. Одним фолом. И не надо это драматизировать.

Они ведь и функционально не готовы. Начали бодро, а к получасу сдулись. По принципу, который футболисты грубовато формулируют как «резво начал — ж... стер». И если «физику» закладывать было некогда и некому, стоит ли этому удивляться? И чего ждать дальше?

Гильермо Абаскаль. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Пенальти на Зиньковском был, но на исход матча не повлиял. А повлияло то, что за годы одного тренера в «Зените» у «Спартака» сменилось семь

Согласен с коллегой Александром Бобровым — был пенальти на Антоне Зиньковском (чье первое выступление за «Спартак» во втором тайме можно счесть неплохим, он был чуть ли не единственным светлым пятном у красно-белых после перерыва). Поэтому я и твердил, что матч должен пройти на нейтральном поле.

Но счет-то к тому моменту был — 3:0. И если сейчас Зарема или кто-то еще нальет море слез по поводу этого 11-метрового, а больше не упомянет ни о чем, то не стоит на это вестись. Надеюсь, что хоть когда-то у людей сработает чувство меры. Но сомневаюсь.

А в самой концовке пришел и четвертый мяч. Литвинов подарил Кассьерре результативный дебют в «Зените». Ну, хоть не Бакаеву, и на том от болельщиков «Спартака» спасибо.

Красно-белые не выглядели безнадежно, нет. Ни 4:0, ни 3:0 содержанию игры не соответствуют. Но это никого не волнует. «Ваня, смотри на тАбло», как в стародавние времена с усмешкой сказал центрфорвард минского «Динамо» Хасин защитнику «Локомотива» Моргунову, когда при счете 2:0 в пользу минчан и дубле Хасина соперник назвал его «жидовской мордой» и пообещал переломать ноги. Никита Симонян рассказывал, что эта фраза на годы вошла в отечественный футбольный фольклор. Вот и тут нужно смотреть на тАбло. Где значатся 4:0 в конкретном матче, а если посмотреть шире, то 10 побед, 2 ничьи и 0 поражений за очные встречи десяти последних сезонов в Санкт-Петербурге при соотношении мячей 40-10.

Матео Кассьерра забивает гол. Александр Федоров, Фото «СЭ»

У «Зенита» больше денег и власти в российском футболе, у него сильнее игроки — но у него есть и тренерская стабильность, а значит, устойчивый каркас игры, которую не приходится радикально менять каждые несколько месяцев. Даже у ветеранов «Спартака», в отличие от нынешнего, днем ранее на «Петровском» такой каркас просматривался, что неудивительно — многие из них с десяток лет (ну, кто-то четыре-пять, какая разница?) отыграли у одного Олега Романцева.

Не думаю, что при юном вратаре Одоевском и паре центральных защитников Чистяков — Алип у «Спартака» в этом матче изначально не было шансов. Но для этого у него должно было быть что-то более или менее основательно наиграно. А когда Абаскаль мог что-то наиграть? Полтайма на свежести выполняли установку, все было ок. Потом чуть задохнулись — и тут на первый план вышли мастерство и стабильность.

Уже приводил эти цифры, но повторю. За время, которое Семак возглавляет «Зенит», во главе «Спартака» работали: Каррера, Рианчо, Кононов, Тедеско, Руй Витория, Ваноли и теперь Абаскаль.

Семеро. За четыре года. И делал это «Спартаку» не «Зенит».

Пока этот цирк будет продолжаться — такие 4:0 будут снова и снова. Кстати, Семак за весь этот период не проиграл «Спартаку» ни разу — не только в Питере, но и в Москве.