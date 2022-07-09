«Не будем гнаться за финансовыми мешками». Гендиректор «Спартака» после поражения от «Зенита»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков держал удар после крупного поражения от «Зенита» в Суперкубке России.

— «Зенит» просто сильнее сейчас?

— Наверное, да.

— Может, стоило просто не ехать?

— Что значит, «стоило не ехать»? Это игра. Мы всегда должны играть. Я еще раз повторяю: мы никогда не заявляли о бойкоте. Кто придумал эту историю? Не мы. Приехали, сыграли, проиграли. Бывает, ничего страшного. На сегодняшний день по игре — все голы по делу. Говорить о том, что что-то не так, наверное, не стоит.

— Но первые 20 минут в исполнении «Спартака» внушили надежду.

— В принципе, всю игру ребята провели неплохо. Но в какой-то момент игроки «Зенита» поймали кураж, а мы дали им эту возможность. Потому и проиграли.

— Вам не кажется, что сегодняшний матч показывает, что «Спартаку» нужно усиление и большое?

— Мы не будем гнаться за финансовыми мешками. Будем идти поэтапно, усиливаться там, где это необходимо, и насколько это возможно.

— А как тогда с этими мешками конкурировать?

— Если у них бюджет в 2-3 раза больше, конкурировать с точки зрения денег невозможно. Но на поле выходят игроки. И игра всегда может сложиться в ту или иную сторону. Конкуренцию на поле никто не отменял. Не всегда побеждают деньги. Я в этом уверен.

— Усиление у «Спартака» еще будет?

— Спортивный департамент работает над тем, чтобы сбалансировать команду. Определенные решения у них есть. В ближайшее время вы все узнаете.

— Сегодня было ощутимо слышно разницу в поддержке фанатов из-за отсутствия активных спартаковских болельщиков, согласны?

— Наши активные болельщики следуют своему бойкоту и не посещают официальные матчи. Они объявили об этом. Те продажи, что мы осуществили — это все для простых болельщиков, а не активных фанатских группировок.

— Момент с падением Зиньковского в штрафной пересматривали?

— На мой взгляд, при счете 3:0 можно было бы пенальти поставить.

— Это бы что-то изменило?

— Думаю, вряд ли.

— Вокалист «Би-2» вышел в розе «Спартака». Смело?

— Всех, кто в шарфе «Спартака», я поддерживаю. Конкуренция МакSим? Мы их объединим в свое время.

— Как команда впитывает установки нового главного тренера?

— Это надо спросить у команды, тренера или спортдиректора. На мой взгляд, коммуникация хорошая. Тренер с характером. Я вижу это на сто процентов. Результат придет. Главное, чтобы было полное понимание между тренерским штабом и командой. Пока я проблем в этом плане не вижу.

— «Спартак» сможет с третьего тура полностью открыть трибуны?

— Мы в диалоге с органами правопорядка. Запускаем процедуру оснащения стадиона. Надеюсь, нам разрешат продажу билетов сверх определенной квоты. Ну а мы возьмем на себя задачу по обеспечению безопасности.