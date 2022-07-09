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9 июля, 23:10

«Не будем гнаться за финансовыми мешками». Гендиректор «Спартака» после поражения от «Зенита»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Спартака» после поражения от «Зенита» в Суперкубке.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков держал удар после крупного поражения от «Зенита» в Суперкубке России.
Россия. Суперкубок.
09 июл, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
4:0
Спартак

— «Зенит» просто сильнее сейчас?

— Наверное, да.

— Может, стоило просто не ехать?

— Что значит, «стоило не ехать»? Это игра. Мы всегда должны играть. Я еще раз повторяю: мы никогда не заявляли о бойкоте. Кто придумал эту историю? Не мы. Приехали, сыграли, проиграли. Бывает, ничего страшного. На сегодняшний день по игре — все голы по делу. Говорить о том, что что-то не так, наверное, не стоит.

9&nbsp;июля. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 4:0. «Зенит» подтвердил свое величие — «Спартак» без шансов проиграл Суперкубок

— Но первые 20 минут в исполнении «Спартака» внушили надежду.

— В принципе, всю игру ребята провели неплохо. Но в какой-то момент игроки «Зенита» поймали кураж, а мы дали им эту возможность. Потому и проиграли.

— Вам не кажется, что сегодняшний матч показывает, что «Спартаку» нужно усиление и большое?

— Мы не будем гнаться за финансовыми мешками. Будем идти поэтапно, усиливаться там, где это необходимо, и насколько это возможно.

— А как тогда с этими мешками конкурировать?

— Если у них бюджет в 2-3 раза больше, конкурировать с точки зрения денег невозможно. Но на поле выходят игроки. И игра всегда может сложиться в ту или иную сторону. Конкуренцию на поле никто не отменял. Не всегда побеждают деньги. Я в этом уверен.

Дмитрий Чистяков и&nbsp;Иван Сергеев.

— Усиление у «Спартака» еще будет?

— Спортивный департамент работает над тем, чтобы сбалансировать команду. Определенные решения у них есть. В ближайшее время вы все узнаете.

— Сегодня было ощутимо слышно разницу в поддержке фанатов из-за отсутствия активных спартаковских болельщиков, согласны?

— Наши активные болельщики следуют своему бойкоту и не посещают официальные матчи. Они объявили об этом. Те продажи, что мы осуществили — это все для простых болельщиков, а не активных фанатских группировок.

— Момент с падением Зиньковского в штрафной пересматривали?

— На мой взгляд, при счете 3:0 можно было бы пенальти поставить.

9&nbsp;июля. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 4:0. 7,5 Дугласу Сантосу за ключевые решения. 4,5 — провалившемуся Умярову

— Это бы что-то изменило?

— Думаю, вряд ли.

— Вокалист «Би-2» вышел в розе «Спартака». Смело?

— Всех, кто в шарфе «Спартака», я поддерживаю. Конкуренция МакSим? Мы их объединим в свое время.

— Как команда впитывает установки нового главного тренера?

— Это надо спросить у команды, тренера или спортдиректора. На мой взгляд, коммуникация хорошая. Тренер с характером. Я вижу это на сто процентов. Результат придет. Главное, чтобы было полное понимание между тренерским штабом и командой. Пока я проблем в этом плане не вижу.

— «Спартак» сможет с третьего тура полностью открыть трибуны?

— Мы в диалоге с органами правопорядка. Запускаем процедуру оснащения стадиона. Надеюсь, нам разрешат продажу билетов сверх определенной квоты. Ну а мы возьмем на себя задачу по обеспечению безопасности.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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8%

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⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
5
2
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