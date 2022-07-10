«Зачем «Спартак» убирал Виторию?! Трофей Ваноли? «Тосно» тоже Кубок выигрывал». Мнение Орлова

— «Спартак» начал этот матч хорошо, применил прессинг по всему полю, — говорит Орлов. — Но где-то к 20-й минуте стал задыхаться... На все 90 минут москвичей просто не хватило. Это проблема. Надо уметь раскладывать силы по дистанции.

«Зенит» превзошел соперника в мастерстве. Питерцы в целом сыграли в своей манере, держали мяч. Хотя в дебюте, как я уже заметил, красно-белые смотрелись прилично. Наверное, прежде всего за счет эмоций. Создали моменты. Совсем неплох был Соболев, выигрывал борьбу, выкладывался. Промес старался.

Но главный бич «Спартака» никуда не делся. Оборона... Из года в год одно и то же. Потому и 10-е место в чемпионате. Понятно, что уехал Жиго, но принципы игры в защите должны быть другими! Нельзя давать сопернику так вольготно действовать в своей штрафной и на подступах к ней. Это же очевидно! Прописные истины... Почему никто никого не накрывает? Такое впечатление, что в «Спартаке» эта наука забыта и не преподается.

Но ведь накануне играли ветераны, легенды. Да, «Спартак» уступил, но у подопечных Романцева видна была школа! Их научили азам игры в обороне! А что мы увидели вчера?

Когда «Зенит» забивал, игроков «Спартака» в своей штрафной было больше — пять против трех. Ребят, а что вы делаете? Такое впечатление, что москвичи просто не знали, как им быть, куда бежать? Неужели вас не научили, что каждый играет с каждым?! Играй до конца, не дай пробить, прострелить!

Гильермо Абаскаль. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Я смотрел эту игру, сидя рядом с Романцевым. Считаю, Олег Иванович правильно заметил: «Геннадий, ты понимаешь, какая штука... Настолько часто в «Спартаке» меняются тренеры, что футболист просто не успевает понять, чего от него хочет новый наставник. Какое задание? Оно же все время меняется...» Я с ним согласен. Получается, что футболисты красно-белых играют уже сами по себе...

Да и в атаке системы нет. Промес может взорваться, кого-то обыграть, а что дальше? А вы сравните, как действует «Зенит». Как подопечные Семака открываются, освобождают зоны, как они бегут к мячу, какое взаимопонимание! Разница бросилась в глаза почти сразу.

Часто слышу от Жени Ловчева вопрос в воздух: «Почему защитники красно-белых теряют своего игрока?! Как так происходит?» Получается, они — телезрители, просто смотрят на мячи. Ребят, пока сзади у вас не будет 0 — ничего не получится. Все же идет от печки.

Наиграл ли «Спартак» на гол? Считаю, что нужно было ставить пенальти за фол на Зиньковском. Одоевский нарушил правила, врезался в спартаковца. Молодому голкиперу пока еще не хватает уверенности, нет психологической стабильности. Парень еще только начинает. Пока не понятно, кто будет первым номером. Одоевскому надо несколько раз спасти «Зенит», чтобы поверить в себя. Кержаков, кстати, недавно на предсезонном турнире взял пенальти. Это важный психологический аспект.

А центр поля? Москвичи там провалились. Зобнин, Умяров... Ничего же не показали. Сейчас, правда, появился Зиньковский. Может быть, он как-то свяжет линии. Он вчера выделялся — это надо признать.

Слова гендиректора москвичей Мележикова о том, что «Спартак» не может конкурировать с финансовым мешком? Хм. Да, сейчас у Федуна, как я понимаю, финансовые дела идут негладко. Но что было до этого? Просто посчитайте, сколько денег москвичи потратили на приобретение легионеров за последние три года? Думаю, траты с трансферными суммами «Зенита» сопоставимы. И потом, самое главное в футболе — это поставить игру.

Абаскаль? Его никто не знает, и он никого не знает. Это кадровая политика «Спартака»... Мне кажется, господин Федун не понимает значимости тренера в команде. Но был же у «Спартака» Руй Витория. Уже что-то начало просматриваться! «Спартак» вышел из группы в Лиге Европы. Зачем же вы его убрали?! Объясните мне это с точки зрения логики развития футбола. Руй же доказал футболистам, что он специалист. А его уволили только для того, чтобы поставить кого-то своего... Абаскаль — очередная темная лошадка. Ваноли выиграл Кубок? А какое место команда заняла в РПЛ? Кубок нельзя ставить на один уровень с регулярным чемпионатом, где нужно набирать очки постоянно. А Кубок вообще-то и «Тосно» выигрывал. И потом — мы же увидели вчера противостояние чемпиона и обладателя Кубка. Счет на табло. Даже если бы Денисов забил в начале встречи, москвичи все равно не добились бы даже ничьей. «Зенит» бы еще больше включился.

Я бы пока не стал анализировать игру Бакаева. Рано. Удивлялся, когда слышал от некоторых специалистов, что Кассьера выйдет с первых минут. Ему и Бакаеву надо адаптироваться к этой игре. «Зенит» — чемпион, надо вписаться в эти сочетания.

Мне очень понравился Кузяев! Как он выгрыз мяч у Умярова без нарушения правил, после чего Сергеев забил великолепный гол! Далер сейчас в прекрасной форме, гарцует по полю! Любо-дорого смотреть. Клаудиньо еще наберет, Малком уже в хороших кондициях. Вендел недавно начал тренироваться. Но все равно был у него момент — он несильно, но точно послал мяч в угол. При этом в том эпизоде зенитовцы сделали три-четыре передачи в чужой штрафной! Как такое возможно? Полная беспечность обороны! Так что «Спартаку» будет непросто в этом сезоне... Ну что поделать. Рецепт один — работайте!

Слабые места в игре «Зенита»? Не надо раньше времени короновать команду Семака. Были небрежности и в игре центральных защитников, и в действиях Вендела и Барриоса. Ошибки в передачах, обрезы. Вратарь психологически пока неустойчив. Алип и Чистяков — это явно не Иванович и Ракицкий. Так что есть над чем работать. Посмотрим. Пока команда Семака играет на своих козырях. Тренер — молодец. Держит курс. Это уже не просто забросы на большого нападающего, а комбинации.