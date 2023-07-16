«Зенит» поблагодарил болельщиков за поддержку в матче OLIMPBET Суперкубка России

«Зенит» опубликовал пост благодарности болельщикам за поддержку в матче OLIMPBET Суперкубка России против ЦСКА (0:0, пенальти — 5:4).

«Сине-бело-голубые выражают благодарность всем и каждому, кто поддержал команду на трибунах «Ак Барс Арены». Ваша энергия помогла команде одержать победу и стать самым титулованным клубом в российской истории. Мы слышали каждый голос, и это было очень круто!» — говорится в сообщении «Зенита».

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками, на третьем — «Локомотив» (3).