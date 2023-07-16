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Сегодня, 14:37

РФС: матч за Суперкубок принес рекордный доход

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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«Зенит» отмечает победу в матче за Суперкубок России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин рассказал «СЭ» о партнерах шоу матча за Суперкубок России «Зенит» — ЦСКА (0:0, пен. — 5:4), который состоялся в субботу, 15 июля, в Казани.

— На OLIMPBET Суперкубке в Казани РФС впервые представил партнера матчевого шоу — им стала VK Музыка, — сказал Терешин. — Всего за пару дней репетиций удалось создать отличную шоу-программу, которая в какой-то мере даже отправила саму встречу на второй план, став хедлайнером публикаций в СМИ и новых медиа.

— И это тоже характерная черта современного спорта, которому уже тесно исключительно в рамках голов, очков, секунд, — продолжил Терешин. — Даже самые важные матчи по содержанию порой сильно проседают в ожиданиях болельщиков и СМИ (это не про футбол на «Ак Барс Арене», который получился очень качественным, а про тенденции). Отчасти поэтому падкая на громкие инфоповоды медиа-индустрия планомерно прокладывала себе путь внутрь спортивных игр, расширяя охваты и формируя вокруг события яркую реакцию аудитории.

— Все это позволяло расширять внимание и создавать новый инвентарь внутри спортивного события. Такой подход к продюсированию и работе с партнерами привел к рекордным коммерческим доходам с матча OLIMPBET Суперкубка, — заключил Терешин.

Ранее заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова сообщала, что эта сумма составит почти 200 миллионов рублей.

РФС
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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