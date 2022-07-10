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«Спартаку» нужно забыть про конкуренцию с «Зенитом». Угрозы бойкота ударили по Абаскалю и игрокам

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
9 июля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 4:0.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Семаку даже не нужно было мотивировать команду.
Россия. Суперкубок.
09 июл, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
4:0
Спартак

Так смело, как «Спартак», в Питере не начинал никто в России. Дерзкий прессинг, хладнокровный выход в атаку через короткий пас (даже Селихов вводил мяч не дальними выносами, а передачей ближнему), пара неплохих стандартов — Гильермо Абаскаль в команде две недели, но уже сейчас понятно, каким будет его «Спартак».

Правда, не факт, что это хорошая новость: Семак показал, насколько серьезные проблемы могут возникнуть во время трансформации.

9&nbsp;июля. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 4:0. «Зенит» подтвердил свое величие — «Спартак» без шансов проиграл Суперкубок

План нового красно-белого коуча на Суперкубок был понятен: резко включиться и смять «Зенит» за счет свежести (говорят, «физикой» игроков на сборе особо не нагружали). Этого хватило, чтобы 15 минут смотреться на равных с лучшей командой лиги. Но с такими ставками всегда есть два ключевых нюанса. Первый — сколько времени твои игроки выдержат в таком темпе. Второй — количество моментов, которые ты реализуешь.

У «Спартака» было два качественных шанса, которые в теории могли на время выключить «Зенит» и дать возможность перезарядиться. Но удар Джикии после углового заблокировали защитники (то, как капитану расчистили зону на стандарте — один из моментов, заслуживающих комплиментов), а Денисов не попал в створ из убойной позиции.

«Спартак» выдохся, не забил. А дальше — без шансов.

Дмитрий Чистяков и&nbsp;Иван Сергеев.

«Зенит» спокойно выдерживал темп, нажал в уязвимые точки и наказал за ошибки. Семак знал, что они точно возникнут, хотя по факту не до конца понимал, к чему готовиться. Можно было только гадать, что именно наигрывает Абаскаль и рискнет ли он в таком матче.

Гильермо не испугался сыграть смело. Но невозможно за две недели перестроить команду, которая раз в полгода меняет философию и стиль. «Спартак» уходил с трех защитников Тедеско на четыре при Руе Витории. Возвращался обратно из-за Ваноли, а теперь две недели тренировал тики-таку с Абаскалем.

Прямо сейчас все выглядит слишком сыро. Вспомните, как Чернов выдернулся перед вторым голом, но вместо перехвата в центре срубил Сергеева и оставил сзади одного Джикию. Умяров тоже слишком часто ошибался — особенно для опорника в ромбе, проседающего на каждой позиции. Зобнин давно не дает привычного объема, Денисов слишком неопытен, а Игнатов теряется при давлении и отсутствии зон.

9&nbsp;июля. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 4:0. Гильермо Абаскаль. «Такие матчи должны играться на нейтральном поле». Абаскаль после разгрома от «Зенита»

«Мы вышли с очень хорошим настроем. Наш план был доминировать, использовать контроль и высокий прессинг без мяча. Должны были забивать. Но, к сожалению, допустили две ошибки, которые привели к пропущенным голам, — рассуждал Абаскаль. — Третий и четвертый гол получились одинаковыми».

На самом деле, одинаковыми были не голы «Зенита», а то, как «Спартак» проваливался сзади. Как позволял убегать за спины, раскрывался на своей половине и терялся в попытках задушить соперника с помощью давления и насыщения зон.

Просто посмотрите на два первых гола — им тоже предшествовали однотипные комбинации: Вендел, Сантос и Сергеев отыгрывались в стенку и разрывали среднюю линию. Опорной зоны у «Спартака» просто не существовало, но шокировало даже не это, а то, с какой легкостью все проходило у «Зенита». Разгон второй голевой атаки больше напоминал симулятор по выходу из-под прессинга на тренировке, чем реальную игру за трофей.

9&nbsp;июля. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 4:0. 7,5 Дугласу Сантосу за ключевые решения. 4,5 — провалившемуся Умярову

Лучший в составе красно-белых — Зиньковский. Еще весной Антон рассказывал мне в интервью, что обожает играть против «Зенита», а Барриоса считает номером один во всей лиге. С выходом Антона «Спартак» получил второго игрока (помимо Промеса), который не боялся обыгрывать, лез вперед и постоянно обострял. Конечно, нужно делать скидку на то, что «Зенит» после третьего гола свалился на ленивый перекат мяча, но Зиньковский реально перевернул игру. И, конечно, заработал чистейший пенальти — уверен, он бы глобально ни на что не повлиял (у «Спартака» одно попадание в створ за всю игру — о чем говорить?), но на фоне многочисленных разговоров о заговоре и домашнем судействе единственное, что важно было избежать, — ошибок рефери.

Не получилось.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; обладатель Суперкубка России.

Хотя угрозы бойкота, жалобы в РФС и открытый трэш-ток в адрес «Зенита», которым «Спартак» разогревал Суперкубок, сто процентов сказались на результате. Троллинг оппонента — это супер, но когда ты готов что-то противопоставить не на словах, а на поле. У Абаскаля и без этого было достаточно проблем (отсутствие времени на подготовку и проблемы с составом), а благодаря политике клуба он получил еще и обозленного соперника, которого больше месяца выводили из себя.

Уверен, Семаку даже не нужно было мотивировать игроков — достаточно было просто зачитать пару цитат Заремы.

Чем быстрее в «Спартаке» поймут, что эмоции клуба делают хуже команде, тем проще будет Абаскалю и игрокам.

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Основные источники исследования

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17%

1.87
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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